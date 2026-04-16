Difieren audiencia de reapertura del caso Naasón Joaquín por falta de tiempo para revisar expediente

El líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín. Foto: AP / Archivo

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- La posibilidad de reabrir el caso por presuntos abusos sexuales contra el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quedó en suspenso.

La audiencia en la que se definiría el rumbo de la investigación fue aplazada tras señalamientos de acceso tardío y limitado a un expediente que supera las 2 mil 500 páginas.

La discusión de fondo —si existen elementos para revertir el cierre del caso decretado por la Fiscalía General de la República (FGR)— quedó pendiente. El juez federal Juan José Rodríguez Velarde concedió el diferimiento y programó la continuación de la audiencia para el 27 de abril a las 17:15 horas.

El aplazamiento fue solicitado por la representación de una de las víctimas, que argumentó no haber tenido acceso oportuno a la carpeta de investigación, integrada por 2 mil 516 páginas.

En paralelo, la defensora de oficio del imputado, Minerva Padilla, sostuvo que fue notificada con poco margen y que desconocía el contenido del expediente recién entregado.

La audiencia se llevó a cabo en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco e inició a las 14:36 horas. En el recinto estuvieron cuatro integrantes de La Luz del Mundo —dos hombres y dos mujeres—, además de un exintegrante de la organización.

De manera virtual participaron la víctima Sochil Martin y su abogado, Carlos Escobedo Santos, así como dos representantes de la FGR. El otro denunciante, Sharim Guzmán, no acudió.

Al concluir la diligencia, los asistentes vinculados con la iglesia evitaron hacer declaraciones, no aclararon si tenían relación con las denunciantes o con el acusado y se retiraron tras tomar fotografías a los presentes.

Antes del cierre, el juez preguntó a la víctima identificada como Isabella si deseaba intervenir; declinó. La FGR tampoco fijó postura.

Denuncian esquema de control de La Luz del Mundo contra quienes dejan la iglesia

Fuera de la sala, el exintegrante de La Luz del Mundo —quien solicitó el anonimato— se asumió como víctima de la organización, aunque no por abuso sexual. Denunció un esquema de control interno que, aseguró, impacta a quienes abandonan la congregación.

“Yo fui parte de esa asociación durante años y puedo decir que hay mecanismos de control muy fuertes. Cuando decides salirte, no sólo dejas de pertenecer a la iglesia: pierdes a tus amigos, a tu entorno, a tu comunidad. Te bloquean completamente, te dejan de hablar, y esa ruptura termina afectando todos los ámbitos de tu vida, incluso el familiar”, afirmó.

El exmiembro relató que su salida derivó en conflictos que lo mantienen separado de sus hijos, en medio de un proceso legal por su custodia. Aseguró que estas consecuencias no son aisladas, sino parte de un patrón que enfrentan otras personas que rompen con la organización.

“En mi caso, salir de la iglesia detonó en problemas que sigo enfrentando. Estoy separado de mis hijos y en un proceso complicado. Pero no soy el único: hay muchos testimonios de padres que dejan de ver a sus hijos, de familias que se rompen y de personas que quedan completamente aisladas cuando deciden irse”, señaló.

En cuanto al caso penal, sostuvo que existen elementos para acreditar los abusos sexuales, pese a la narrativa pública de la iglesia. Cuestionó que en México no se haya profundizado en líneas de investigación que, afirmó, sí fueron abordadas en Estados Unidos.

“La iglesia insiste en que no hay pruebas, pero eso forma parte de su discurso. Sí existen elementos que pudieron haber llevado a una sentencia. El hecho de que Naasón no fuera a juicio no fue casual: fue una decisión para evitar que se expusieran situaciones que afectarían tanto a su figura como a la institución. Había información que no convenía que saliera a la luz”, manifestó.

Añadió que entre esos elementos se encuentran materiales referidos en procesos judiciales en Estados Unidos que —según dijo— no han sido desmentidos por la defensa del líder religioso.

También planteó que la falta de avances en México podría estar vinculada a factores de poder político. Señaló que la influencia electoral de la organización inhibe acciones en su contra y aludió a un audio en el que un ministro habría buscado orientar el voto de los fieles a cambio de gestiones relacionadas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

A estos señalamientos sumó acusaciones de prácticas internas de control económico, psicológico y social que —afirmó— afectan a los miembros, en particular a quienes deciden abandonar la congregación.

Por separado, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que en la entidad no existen denuncias vigentes contra Naasón Joaquín García ni contra sus familiares.

“No tengo información en ese sentido... habría que revisar, pero hasta este momento no tengo datos”, dijo.

La definición sobre la reapertura del caso quedó aplazada. Será en la próxima audiencia cuando el juez determine si la investigación se reactiva o si permanece cerrada, en un proceso marcado por cuestionamientos sobre el acceso al expediente y las condiciones en que se ha desarrollado.