Difunden VIDEO del “cuarto oscuro de castigo” en el Colegio Carrusel Magone de Puebla

Un video grabado dentro de un plantel escolar en Puebla generó denuncias y una investigación oficial sobre el uso de instalaciones internas.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Padres de familia difundieron un video que muestra el interior de un espacio identificado por estudiantes como el “cuarto oscuro” dentro del Colegio Carrusel Magone, ubicado en Ignacio Romero Vargas, en Puebla. El material comenzó a circular en redes sociales el 14 de abril de 2026 y derivó en denuncias formales ante autoridades educativas y ministeriales.

En las imágenes se observa una habitación con mobiliario doméstico, cama y servicios básicos, conectada a áreas internas del plantel, como salones y zonas de uso escolar. De acuerdo con testimonios de tutores, el sitio era utilizado para llevar a los alumnos como forma de castigo cuando presentaban conductas consideradas indisciplinadas.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Los padres señalaron que los menores habían mencionado previamente la existencia de ese espacio dentro del plantel. Indicaron que solicitaron información a directivos del colegio en distintas ocasiones, pero que no obtuvieron confirmación sobre el lugar hasta que se difundieron las imágenes.

Tras la circulación del video, los tutores acudieron al plantel para verificar las instalaciones y documentaron el espacio señalado por los estudiantes. El material audiovisual se integró a las denuncias presentadas ante autoridades educativas y de seguridad.

Suspenden clases presenciales en colegio de Puebla mientras autoridades investigan denuncias

La Secretaría de Educación del estado de Puebla inició una investigación administrativa y ordenó la suspensión de clases presenciales en el Colegio Carrusel Magone como medida preventiva mientras se revisan las condiciones del plantel y los hechos denunciados por los padres de familia.

Las autoridades confirmaron que los estudiantes continúan sus actividades académicas en modalidad a distancia durante el proceso de revisión. La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para determinar si existieron conductas que pudieran constituir delitos contra menores dentro de las instalaciones escolares.

uD83DuDE31uD83DuDE21 Circulan en redes imágenes sobre el "cuarto oscuro" localizado al interior del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas. Padres de familia señalan que los alumnos eran "castigados" en ese lugar, el cual también funcionaba como vivienda. pic.twitter.com/aqwyMW1DtR — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) April 14, 2026

Dependencias de seguridad pública informaron que se solicitó a posibles víctimas y tutores presentar denuncias formales para integrar información a la investigación. También indicaron que personal especializado realiza entrevistas y revisiones en el inmueble.

Las autoridades educativas señalaron que la indagatoria busca establecer responsabilidades administrativas y penales en caso de confirmarse irregularidades en la operación del plantel.

Padres identifican vivienda conectada a instalaciones escolares dentro del plantel

Durante la revisión del inmueble, los padres de familia detectaron que el espacio señalado como “cuarto oscuro” estaba vinculado a una vivienda dentro del plantel escolar. Según los testimonios recabados, en ese lugar residía una mujer junto con sus hijos desde años anteriores.

Los tutores indicaron que la presencia de personas viviendo dentro del centro educativo no había sido informada previamente a la comunidad escolar. Señalaron que el inmueble contaba con accesos directos hacia áreas utilizadas por los alumnos.

La situación fue reportada a autoridades educativas y de seguridad para su análisis dentro de la investigación. Personal de inspección revisó las condiciones estructurales del plantel, así como los accesos y el uso de los espacios internos.

El hallazgo se produjo después de que estudiantes describieran el sitio como un lugar al que eran llevados cuando recibían sanciones disciplinarias.

Testimonios de estudiantes originan denuncias sobre castigos en instalaciones escolares

Las denuncias surgieron a partir de relatos de estudiantes que indicaron haber sido llevados al espacio identificado como “cuarto oscuro” cuando presentaban conductas consideradas inapropiadas dentro del aula.

De acuerdo con declaraciones de los padres, algunos menores de edad señalaron que se les impedía salir del lugar durante periodos determinados. Los tutores solicitaron la intervención de autoridades para revisar las condiciones en las que se aplicaban medidas disciplinarias dentro del plantel.

Las familias también pidieron evaluaciones médicas y psicológicas para los alumnos presuntamente afectados, así como medidas de protección para la comunidad escolar.

El caso continúa bajo investigación por parte de autoridades educativas y ministeriales, mientras se recaban testimonios, documentos y registros administrativos relacionados con la operación del centro educativo.