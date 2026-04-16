En Ecatepec, adulta mayor cae en una coladera y queda atrapada (Video)

Varios hombres ayudaron a la mujer a salir del agujero. Foto: Tomadas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer de la tercera edad cayó en una coladera en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y quedó atrapada en el lodo.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Multiplaza Aragón, cerca de la avenida Tero, vialidad paralela a la avenida Central.

De acuerdo con los reportes, la adulta mayor se encontraba caminando sobre el pavimento y terminó en el agujero. Al quedar inmovilizada y cubierta con el lodo hasta el pecho, fue auxiliada por personas que se encontraban en el sitio.

Los hechos quedaron registrados en video y rápidamente se difundieron en redes sociales, donde los internautas han señalado la falta de mantenimiento en las vialidades.

En la grabación se observa que cinco hombres intentan ayudar a la mujer, quien no puede moverse a causa de la gran cantidad de lodo de drenaje que cubre su cuerpo.

Dos de estas personas sujetan de los brazos a la adulta mayor y logran sacarla del hoyo. Posteriormente, con ayuda de costales, es llevada al otro lado de la barda que divide la banqueta del estacionamiento.

Según denuncias ciudadanas, ninguna autoridad acudió al lugar, pese al llamado de emergencia a las autoridades mexiquenses.

Los testigos indicaron que la zona no contaba con avisos preventivos ni delimitación, lo que habría provocado el siniestro.

Este caso ha generado controversia en el entorno digital, donde algunos usuarios han señalado a la mujer por haber caminado sobre la zona afectada, mientras que otros han reprobado la falta de acción por parte del gobierno.