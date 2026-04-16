Juchitán, el quinto municipio con más homicidios dolosos en el país

OAXACA, Oax. (apro).- La violencia se asentó en el Istmo de Tehuantepec con el Corredor Interoceánico y convirtieron a Juchitán en el quinto municipio con más homicidios dolosos en el país, reconoció la Fiscalía General de Oaxaca.

Y es que Juchitán alcanzó el quinto lugar entre las 88 ciudades más importantes de México en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante enero de 2026, lo que motivó el robustecimiento de la presencia ministerial.

De acuerdo con el diagnóstico de la Mesa de Seguridad, este municipio ocupa el primer lugar estatal en homicidios dolosos y extorsión, además del segundo lugar en narcomenudeo.

Pese a que la Fiscalía ha logrado la captura de más de 140 generadores de violencia y el aseguramiento de un arsenal de alto poder mediante la “Operación Sable”, consideran necesario diseñar una matriz operativa para la prevención de delitos de alto impacto debido a que el fenómeno delictivo en Juchitán presenta una complejidad que ha requerido una intervención focalizada.

Al participar la Fiscalía General de Oaxaca en el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” destacó que su participación trasciende la persecución penal y se enfoca en un análisis antropológico y criminalístico del rompimiento del tejido social.

Detallaron que la inteligencia institucional ha permitido documentar la evolución de la violencia, identificando que los grupos criminales han incorporado a niñas, niños y adolescentes (NNA) en roles que van desde el “halconeo” y mensajería, hasta el uso de armas, extorsión y sicariato.

Ante este escenario de vulnerabilidad social, la Fiscalía ha diseñado una matriz operativa microregionalizada que permitió priorizar colonias por su nivel de intensidad en homicidios dolosos y enumero:

Zonas de Atención Inmediata: La Segunda, Séptima, Octava, Cuarta y Primera Sección porque han sido identificadas como los polígonos de mayor riesgo, donde se han registrado ataques dirigidos y presencia de células violentas.

Acciones Específicas: En estas áreas, la Fiscalía, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, implementa la identificación de generadores de violencia, reforzamiento de órdenes de aprehensión y vigilancia táctica en calles críticas.

Recalcaron que la evolución de la delincuencia en el Istmo ha transitado de delitos comunes a una asociación delictuosa compleja que incluye el cobro de piso y el tráfico de migrantes.

Al día de hoy, mencionaron, el despliegue permanente ha permitido neutralizar a sicarios clave en la región.

Para reforzar su dicho mencionaron que la Fiscalía, bajo una premisa de cero tolerancia a la impunidad, ha consolidado la inteligencia criminal como la herramienta fundamental para el diseño de estrategias efectivas en el combate a la delincuencia.

A través del despliegue de la “Operación Sable”, la institución ha transformado el análisis de datos en acciones contundentes, logrando desarticular nodos operativos de células delictivas que impactaban directamente en la seguridad de la región del Istmo.

Sin embargo, el fenómeno delictivo en Juchitán presenta una complejidad que ha requerido una intervención focalizada.

Como resultados de la "Operación Sable" (febrero 2025 – abril 2026): La efectividad de la Fiscalía se refleja en indicadores tangibles que han mermado la capacidad de fuego y financiera del crimen organizado.

Resaltaron que más de 140 personas fueron detenidas por delitos de alta complejidad, incluyendo homicidio doloso, tráfico de migrantes, secuestro y asociación delictuosa.

Aunado a ello se incautación 96 armas de fuego (53 armas largas y 43 cortas), además de más de 7,000 municiones y granadas; y se aseguraron más de 24,000 dosis de cristal y metanfetaminas, junto con 50,000 dosis de marihuana.

Además, se catearon 140 puntos estratégicos en sitios previamente identificados mediante labores de inteligencia y se neutralización objetivos prioritarios como “La Patrona”, “Cromo”, “La Parka” y líderes de grupos vinculados al CJNG, como “El Tlaloc”.

Estas capturas estratégicas no solo reducen la incidencia delictiva, sino que desmantelan las estructuras jerárquicas que operaban con violencia sistemática en la zona, puntualizaron.