Localizan a recién nacido desaparecido en Oaxaca; caso se investiga como trata de personas

Abuela sostiene en brazos a bebé reportado como desaparecido en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- La Fiscalía General de Oaxaca localizó en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec al recién nacido reportado como desaparecido y quedó bajo el resguardo y custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sin embargo, el caso no se cerró porque se investiga como trata de personas.

Tras la denuncia presentada por la abuela materna, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar al menor en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec y se mantiene abierta la investigación por el delito de trata de personas para deslindar responsabilidades.

Según el expediente 8338/UETP/2026, el recién nacido identificado con las iniciales “N” “N” fue reportado como ausente desde el pasado 23 de marzo y gracias al seguimiento táctico fue recuperado en la región del Istmo de Tehuantepec.

La intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) derivó de la comparecencia de la denunciante -abuela materna-, quien aportó datos clave sobre el paradero del menor de edad.

El recién nacido fue ubicado en un domicilio de la colonia San Luis Rey, en Tehuantepec, donde fue asegurado bajo los protocolos de protección a víctimas vulnerables, al tiempo que activaron los mecanismos de atención médica y psicológica para garantizar su bienestar superior.

La Unidad Especializada en Trata de Personas continúa con las indagatorias correspondientes, centrando los esfuerzos en una mujer, que ya fue identificada, quien presuntamente habría ofrecido diversas cantidades de dinero a cambio del bebé, aprovechando situaciones de vulnerabilidad familiar.

La Fiscalía reitera que la investigación sigue abierta para establecer la responsabilidad de todas las personas involucradas en estos hechos, priorizando en todo momento la integridad del menor de edad, que tiene un mes y 25 días de nacido.