Poder Judicial de Puebla despide a abogada que se manifestó en acto de Sheinbaum

PUEBLA, Pue., (apro).- La abogada Julisa Contreras Zúñiga, quien el pasado sábado alzó una lona en un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum para manifestar el rechazo de los pobladores a la instalación del Polo de Desarrollo de Desarrollo para el Bienestar en el municipio de San José Chiapa, fue despedida este miércoles de su trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla.

"Presidenta, usted qué viene de la lucha de las calles, conocemos su carrera política que fue activista ¿Le parece justo que por manifestarme, por defender a mi pueblo del que soy originaria, en el que nací, en el que crecí, en el que estudié, le parece justo que exista esta campaña en mi contra por una manifestación pacífica en la que el gobierno del estado me violentó y después de esto me sigue violentando? Ojalá que me pueda contestar está pregunta en alguna de sus mañaneras", reclamó la joven.

En rueda de prensa en el zócalo de esta capital, pobladores de varios municipios de la Cuenca Libres Oriental acusaron a los gobiernos estatal y federal de no sólo negarse a escuchar su postura en contra de que ese parque de reciclaje de basura se construya a unos metros de las casas de San José Chiapa, sino que también ahora han lanzado una campaña de represión

"Al gobernador no le costó ni dos días dar con mi cabeza", acusó Julisa Contreras, al señalar que el lunes 13 la llamaron del departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial de Puebla para exigirle que firmara su renuncia. Al ser abogada laborista se negó a hacerlo y entonces se le entregó un acta de rescisión de su contrato que se acababa de renovar en enero de este año.

Contreras Zúñiga laboraba como notificadora de tribunales estatales, trabajo que ganó en un concurso de oposición.

El escrito que le entregaron dice que la cancelación del contrato se debe a "el incumplimiento de su parte a los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas".

Julisa no sólo fue despedida de su trabajo, además en estos días se desató una campaña en redes sociales, dónde medios de comunicación afines al gobierno de Armenta la acusan de ser operadora del PAN y de haber acudido al evento con la intención de reventarlo.

Estos señalamientos, basados en una foto que la joven se tomó hace más de 10 años con el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle y que, ella explicó fue porque ella fue beneficiaria de una computadora al ser el mejor promedio de la prueba Enlace de secundaria en 2012.

Contreras rechazó que tenga vínculos con un partido, pero agregó que aunque en el movimiento contra el Polo de Bienestar haya personas que sí los tengan, no por eso tienen menos derecho a manifestarse

Recordó que el día del evento en Ciudad Audi a los auténticos pobladores de San José Chiapa y de municipios de la región primero les trataron de impedir el paso y luego los pusieron en la parte más lejana al templete en el que estaría la presidenta Sheinbaum.

Julisa relató que ese día aprovechó el momento en que personal del gobierno estatal abrió una valla para dejar pasar a otras personas con una manta a favor del gobernador Alejandro Armenta, para también acercarse un poco más a dónde estaba la presidenta.

En los videos que están en redes sociales se puede ver cuando un funcionario de la Secretaría de Gobernación del Estado, de nombre Raúl Pineda Raygoza, primero le rompe una cartulina y luego, él y otros asistentes al acto, a los que esa persona da instrucciones, le jalan con violencia la manta que había logrado desplegar, incluso con riesgo de que ella saliera lastimada.

Cuestionada sobre la frase que dijo la presidenta Sheinbaum de que con su llegada al poder "llegamos todas", la joven abogada expresó:

" En el estado de Puebla no llegamos todas porque cuando nos manifestamos se nos persigue políticamente, cuando nos manifestamos perdemos nuestro trabajo, cuando nos manifestamos somos agredidas en un evento público del cual quieren cambiar la narrativa a qué nosotros éramos los agresores, entonces, no llegamos todas".

Otro de los participantes del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, Jorge Contreras dijo que luego de las protestas, estos días recientes "llegaron a San José Chiapa los Reyes Magos".

Señaló que el miércoles estuvo el secretario de Gobernación estatal, Samuel García Pala, para entregar apoyos como calentadores, tractores y apoyos de programas para ganado.

Indicó que aunque los pobladores van a recibir esos apoyos porque provienen de recursos públicos, no van a aceptar convertirse en una "zona de sacrificio" como lo quieren imponer los gobiernos estatal y federal.

"Nos hemos manifestado contra esa recicladora, pero hemos encontrado no sólo la negativa del gobierno del estado a escucharnos, sino la opresión", recalcó.

"Me apena decirlo", agregó, "es una pena que la presidenta en su mañanera se preste a decir que hubo disposición (a dialogar), es una farsa, es una mentira".

Recordó que ese día nunca hubo el ofrecimiento previo de que la presidenta los iba a atender y sólo al final del acto fue que les dijeron que Sheinbaum iba a escuchar a los líderes del movimiento, pero que se trató de un engaño para alejarlos del lugar donde la mandataria pasaría.

Los pobladores acusaron al gobernador Armenta de estar detrás de esta campaña de ataques y del despido de Julisa, por lo que lo hicieron responsable de cualquier cosa que pueda pasar a los participantes en el movimiento.

Advirtieron que no lograrán desactivar la protesta. Una de las activistas dijo que este proyecto que se quiere imponer "a costa de la vida, la salud, y el medio ambiente" de esa región de Puebla, es realmente un negocio para unos cuantos.