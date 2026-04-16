Promover fracking es irresponsable: ONG rechazan propuesta de Manolo Jiménez para explotación de gas

SALTILLO, Coah., (apro) .- Un total de 35 organizaciones civiles se pronunciaron en contra de las declaraciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien anunció la promoción de la explotación del gas Coahuila en la gira que emprendió el 15 de abril por Estados Unidos.

El mandatario coahuilense afirmó que una de las prioridades para reactivar el empleo en la entidad, son las inversiones privadas para la extracción de gas y que ésta se puede realizar con tecnologías sustentables.

Sin embargo, las organizaciones reiteraron que existen evidencias científicas internacionales con las que se ha documentado el daño que hace el fracking al agua, al aire, a la salud y al territorio.

“El fracking no traería desarrollo duradero ni soberanía: genera empleos temporales y precarios, concentra las ganancias en empresas extranjeras y deja en las comunidades los costos ambientales y sociales. En un estado con crisis hídrica, insistir en el fracking es una grave irresponsabilidad. La región carbonífera y el norte de Coahuila no son zonas de sacrificio", puntualizaron las organizaciones.

Cuestionaron que el gobernador coahuilense priorice buscar inversiones que afectarán el medio ambiente y "esté ofreciendo el territorio del estado para expandir una técnica prohibida en distintos países, como Francia Irlanda y Uruguay”, en lugar de proteger el agua, la salud y el futuro de las comunidades.

En el comunicado se precisó que en Texas esta práctica ha dejado un saldo de al menos 219 trabajadores muertos en el sector petróleo y gas entre 2014 y 2019, la cual es la cifra más alta en Estados Unidos.

También puntualizaron que se recolectaron muestras por parte del Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional en 11 sitios en los que se realiza el fracking en cinco estados, identificaron que en el 79% se registraron exposiciones a sílice por encima del límite recomendado y precisaron que este material está vinculado con padecimientos como la silicosis, además de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias.

En cuanto al uso del agua señalaron que el fracking lo vuelve más intenso y en la Cuenca térmica el volumen utilizado por pozo aumentó en un 770% del 2011 al 2016, lo que significa que pasó de 4.9 millones a 42.5 millones de litros por pozo.

También señalaron que se encontraron concentraciones peligrosas de metano en pozos de agua potable durante el 2010, por parte de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos. Esto representó un riesgo de explosión además de la presencia de compuestos como benceno que es considerado un carcinógeno.

“Es engañoso afirmar que el fracking pueda realizarse únicamente con agua tratada. A nivel internacional esta técnica sigue dependiendo en gran medida del agua dulce Mientras que el tratamiento y reuso del agua residual enfrenta altos costos y límites técnicos. En México cada paso puede requerir entre 8 y 10 millones de litros de agua y no solo la consume por lo general menos de la mitad del agua inyectada regresa a la superficie y lo hace mezclada con sales metales y compuestos tóxicos.

Las organizaciones concluyen que impulsar esta actividad económica es una irresponsabilidad, considerando que el agua es escasa en la región.

Exigieron no solamente que se prohíba el uso de fracking sino que se conforme un comité multisectorial para evaluar impulsar alternativas energéticas verdaderamente sustentables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. También que se respete el derecho a la información y que se garantice la protección del agua y los ecosistemas en Coahuila como prioridad frente a intereses extractivos.

Entre las organizaciones que firmaron el pronunciamiento se encuentran Alianza Mexicana Contra el Fracking, Casa la Comuna, Coahuila sin fracking, Colectivo sí a la vida, Colectivo Volviendo al Río Monclova, Conexiones Climáticas, Dino Colectivo Verde, El canto al agua, Encuentro Ciudadano Lagunero y Pro Defensa del Nazas, entre otros