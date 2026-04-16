Se registran al menos seis muertes violentas en Sinaloa en víspera de la visita de García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- En Sinaloa hubo al menos seis muertes violentas el día previo a la visita de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al estado, entre los que se encuentra la ejecución de un agente de tránsito en Culiacán.

Harfuch acude a la capital del estado para sostener la reunión del gabinete de seguridad en conjunto con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, en las instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar en Culiacán.

Respecto a las personas sin vida, según el informe diario de la Fiscalía General del Estado (FGE), el día de ayer se iniciaron cuatro nuevas carpetas de investigación por cuatro homicidios dolosos, tres de ellos registrados en la capital.

Un quinto caso quedará reportado el 14 de abril, debido a que esta persona resultó herida en un atentado en esa fecha, pero fallecida hasta este día en un hospital de Culiacán.

Respecto al agente de tránsito asesinado, el caso no quedó ingresado como homicidio doloso sino como “agresión a la autoridad”, delitos que forman parte ahora de una estadística paralela creada durante el conflicto entre Mayos y Chapitos.

El agente asesinado contaba con 20 años en la corporación, y fue agredido con armas de alto poder en el sector la Conquista, al norte poniente de la ciudad.

La víctima, identificada como Jesús Felipe y con grado de policía primero, falleció en el interior de un vehículo oficial.

Hasta antes de este atentado, en lo que va del año, han asesinado a 13 elementos de policías locales en Sinaloa, lo que ubica al estado como el segundo con mayor incidencia atrás de Jalisco (29).