UAEM reanuda diálogo; exhiben a la Procuraduría y se mantiene la tensión

El diálogo entre la comunidad estudiantil y las autoridades de la UAEM. Foto: Margarito Perez Retana / Cuartoscuro

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La tercera mesa de diálogo entre estudiantes y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se reanudó tras ocho días de pausa. Se acordó la creación de un órgano estudiantil auxiliar, la definición de reglas y plazos, así como la revisión de la actuación de la Procuraduría de Derechos Académicos y el freno a acciones de confrontación en facultades como Nutrición y Enfermería.

El proceso de diálogo surge tras la toma del campus Chamilpa y otras unidades académicas en Morelos, derivado de la exigencia estudiantil de atender la crisis de inseguridad, luego de la desaparición y feminicidio de las estudiantes Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo.

La mesa se había pausado el 8 de abril tras un incidente en la Facultad de Nutrición, cuando personal del grupo Venados y directivos intentaron ingresar durante el paro, lo que fue considerado por estudiantes como un incumplimiento de acuerdos.

El reinicio ocurrió en un ambiente de tensión, en medio de la intención de la universidad de conducir el diálogo sin mediadores y con protestas de madres y padres de familia en respaldo al movimiento estudiantil.

Madres protestan previo a la mesa de diálogo en la universidad

Previo al inicio de la mesa, madres de estudiantes de nivel medio superior y superior se manifestaron para exigir garantías de seguridad y claridad sobre el retorno a clases ante el paro.

Durante la llegada de la rectora y su equipo, los inconformes lanzaron consignas como “nuestros hijos no están solos”, “diálogo sí, confrontación no” y “no a la represión”.

Señalaron incertidumbre sobre evaluaciones, reinscripciones y continuidad académica de los estudiantes en paro. “Queremos saber cómo se van a tomar esas garantías de nuestros hijos que no van a regresar a clases”, expresaron.

También cuestionaron los mecanismos de retorno a clases virtuales y la falta de alternativas para quienes no han reanudado actividades. “No han ofrecido una alternativa”, afirmaron. Además, pidieron incluir observadores externos en el proceso de diálogo.

Rectora de la UAEM niega exclusión de mediadores

La rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández, negó que la institución haya solicitado excluir mediadores del diálogo, pese a que un documento difundido por la propia universidad plantea que el proceso se realice “sin la participación de personas u organizaciones ajenas a la vida universitaria”.

Sostuvo que no existe una postura para eliminarlos y que se trata de una propuesta. “No se estableció que no hubiera mediadores”, dijo.

Sin embargo, el documento señala que la mesa se integraría únicamente por vocerías estudiantiles y autoridades universitarias.

El texto también incluye la propuesta de incorporar al orden del día la “entrega inmediata de las instalaciones”.

La rectora afirmó que la universidad busca retomar el diálogo y atender el pliego petitorio en materia de seguridad y bienestar.

“Con el corazón roto”, se reanudó el diálogo

La mesa inició cerca de las 11:00 horas en un ambiente de cordialidad, con la presencia de integrantes de la sociedad civil como mediadores y observadores.

El orden del día arrancó con la intervención de la resistencia estudiantil y posteriormente de la rectora.

“Venimos con el corazón roto y sin garantías”, expresó el movimiento estudiantil, al señalar a la Procuraduría de Derechos Académicos como ineficiente, parcial y sin capacidad de protección a la comunidad.

Acusaron que, tras los hechos del 8 de abril en la Facultad de Nutrición, la procuradora Araceli Álvarez Castro no ha presentado un informe completo, lo que ha debilitado la confianza en la instancia.

También denunciaron falta de resolución en casos de presunto hostigamiento y acoso en la Facultad de Enfermería.

Criticaron además su actuación en el conflicto y señalaron falta de garantías de no represalias. “El derecho a la educación no está por encima del derecho a la vida”, concluyeron.

La rectora, por su parte, sostuvo que la universidad “no existe en el vacío” y llamó a que el diálogo se traduzca en resultados concretos.

Afirmó que los procesos internos se atenderán con transparencia y que ya se instruyeron investigaciones sobre los señalamientos.

Conclusiones

La resistencia estudiantil propuso la conformación de una comisión como órgano auxiliar provisional, en tanto se consolida como representación formal ante la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).

También se planteó la creación de un canal formal de comunicación con lineamientos y normatividad para las mesas de trabajo.

Otro punto fue la exigencia de publicar de forma íntegra los acuerdos y respuestas en canales oficiales y redes sociales.

Asimismo, se acordó establecer plazos definidos para el cumplimiento de compromisos.

En cuanto a la participación de actores externos, el tema no generó objeción durante la mesa.

Respecto a la entrega de instalaciones, se reiteró que no forma parte de la negociación inmediata.

La universidad informó que se iniciarán procedimientos institucionales a través del Consejo Universitario y el área jurídica para atender los señalamientos.

Finalmente, se acordó reanudar las mesas de trabajo el 18 de abril, sin acuerdos resolutivos, pero con condiciones para continuar el diálogo.