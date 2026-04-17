Agreden y persiguen a reportero en plena trasmisión en vivo en Saltillo (Video)

Agreden y persiguen a reportero en plena trasmisión en vivo en Saltillo. Foto: Captura de video

SALTILLO, Coah. (apro).- Jerzon Cardozo, reportero de Tele Saltillo, fue agredido la mañana de este viernes mientras cubría una volcadura en el bulevar Fundadores y hacía una trasmisión en vivo.

Familiares y uno de los lesionados de la volcadura impidieron la cobertura y persiguieron al reportero, mientras que un elemento de Tránsito del municipio de Saltillo estaba presente y además de no intervenir, permitió la huida de los ocupantes de la unidad y la familia que llegó a auxiliarlos.

Fue poco antes de las 06:00 hora cuando el reportero llegó al lugar del accidente, donde estaba volcado el auto Bora blanco sin placas, de donde salió el conductor y quien apareció en la trasmisión tirado sobre la banqueta y de inmediato llegaron en otro vehículo cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, así como un elemento de Tránsito.

En la trasmisión aparece otro sujeto, quien trata de impedir la trasmisión, mientras que el conductor trata de sacar documentos del vehículo donde se observó que había envases de licor y suero. El joven presentaba sangre en un brazo, pero se desconoce si iba en la unidad accidentada.

Al no poder quitarle el celular, dos de los familiares empezaron a perseguir al reportero y lo cual fue grabado por un automovilista que circulaba por el lugar y donde se observa que en varias ocasiones le metieron el pie, sin lograr derribarlo.

La trasmisión continuó en vivo en la empresa televisora y el reportero se mantuvo en medio en el camellón del bulevar hasta que llegaron otros periodistas de la empresa RCG que también fueron agredidos por el joven que conducía la unidad, pero quienes hasta el momento de redactar la información no habían dado a conocer la información de la agresión a sus empleados.

Por su parte, las autoridades municipales dieron a conocer que el caso de los agentes de tránsito involucrados, se turnó a la Unidad de Asuntos Internos, mientras que se giraron instrucción para dar acompañamiento al reportero en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisaría de Seguridad.

“Se iniciaron las investigaciones para ubicar y detener a los probables responsables de la agresión. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana generará un protocolo con los elementos municipales para garantizar la seguridad de la fuente policiaca durante la cobertura de accidentes o eventos como el expuesto”, señalaron en un comunicado.