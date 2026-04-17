Asesinan a Juan Manuel Magaña, exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán

Juan Manuel Magaña, alcalde del municipio de Tumbiscatío en el trienio 2018-2021. Foto: Especial

MORELIA, Mich. (apro).- Al medio día de este viernes 17 fue localizado el cuerpo sin vida de Juan Manuel Magaña Arreola, quien fuera alcalde del municipio de Tumbiscatío durante el trienio 2018-2021 por Movimiento Ciudadano.

El cuerpo del exmunícipe fue localizado tirado sobre la carpeta asfáltica de la carretera Tumbiscatío-Las Cruces, en donde las autoridades hicieron acto de presencia para dar fe de los hechos.

En 2024, Juan Manuel Magaña buscó repetir como alcalde de su municipio, sin embargo, renunció a la candidatura sin hacer públicas las razones, por lo que la planilla de Movimiento Ciudadano con la que participaría fue cancelada.

Ese año, siete candidatos a presidentes municipales dejaron la contienda, en tanto que las autoridades electorales en el estado reportaron 190 renuncias de contendientes a diferentes cargos dentro de los ayuntamientos.

Tumbiscatío ha sido escenario de disputa territorial entre los grupos delincuenciales que ahí operan debido a su ubicación estratégica entre la Sierra y La Costa.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y la Nueva Familia Michoacana han protagonizado en la región enfrentamientos armados y el uso de minas terrestres artesanales en la lucha por el control de caminos rurales y actividades económicas.

En la zona se ha detectado la presencia de venezolanos vinculados a actividades delictivas. Un caso relevante ocurrió en 2024, cuando hombres armados de esa nacionalidad se enfrentaron con el Ejército, dejando dos muertos y tres detenidos. Este tipo de hechos evidenció su participación directa en zonas de conflicto del municipio.