Autoridades frustran secuestro virtual en Oaxaca; localizan a salvo a dos víctimas

Fiscalía Genreal del Estado de Oaxaca. Foto: Fiscalía Genreal del Estado de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el Gabinete de Seguridad rescataron a dos personas y lograron frustrar su secuestro virtual, una modalidad de extorsión telefónica que utiliza el terror psicológico para someter a sus víctimas sin necesidad de contacto físico.

De acuerdo con el informe oficial, el incidente se registró el 15 de abril en la capital del estado. Las víctimas, un hombre adulto y una menor de edad —son primos—, fueron abordadas a través de una llamada intimidatoria donde los delincuentes aseguraron tenerlos vigilados, bajo el pretexto de que su número telefónico estaba vinculado a redes sociales con contenido ilícito.

Para infundir temor los extorsionadores exhibieron imágenes de personas armadas y, mediante manipulaciones, lograron obtener códigos de verificación de WhatsApp de la víctima adulta. Con este acceso, los delincuentes obtuvieron una fotografía personal que, posteriormente, utilizaron como una falsa "prueba de vida" ante los familiares.

Con engaños, amenazas y ostentándose como integrantes de un grupo delictivo, los sujetos forzaron el traslado de ambos primos a una plaza comercial, manteniéndolos incomunicados y bajo un fuerte control psicológico. Mientras tanto, los criminales contactaron a la madre de la menor para exigirle un pago de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

La madre emitió una denuncia inmediata y las autoridades estatales comenzaron el operativo en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). Mediante el seguimiento de cámaras del C5i, localizaron a las dos víctimas sanas, frente al gimnasio de Ciudad Universitaria, evitando que se realizara el pago.

“Las investigaciones confirmaron que las víctimas nunca estuvieron bajo la custodia física de los extorsionadores. Se trató de un secuestro virtual”, explicaron las autoridades. Hasta el momento, la FGEO continúa con las indagatorias correspondientes para identificar y capturar a los responsables.

¿Qué es el secuestro virtual?

De acuerdo con el gobierno de México, el secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica que se ha vuelto recurrente debido a que implica un menor riesgo para los delincuentes, ya que estos no mantienen contacto directo con sus víctimas.

La estrategia consiste en lograr que la persona salga de su domicilio mediante el engaño, haciéndose pasar por integrantes de organizaciones criminales para amenazar con dañar a familiares si no se siguen sus instrucciones.

Una vez que la víctima está aislada —comúnmente en hoteles o plazas comerciales—, se le ordena apagar su teléfono celular. En ese lapso de incomunicación, los delincuentes aprovechan para llamar a la familia y exigir el pago de un "rescate" por un secuestro que, físicamente, nunca ocurrió.

Medidas de prevención

Ante el incremento de casos similares, la Gaceta de la Universidad de Guadalajara (UDG) emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en estas redes de extorsión: