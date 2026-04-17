Catean seis inmuebles relacionados con el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos

MORELIA, Mich. (apro.- Un total de seis inmuebles relacionados con el exaldalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, uno de ellos su casa y el otro la de sus padres, fueron cateados la mañana de este viernes, por la Fiscalía General del Estado (FGE)

A través de un comunicado de prensa -desde temprana hora- la FGE informó del operativo en la colonia México como parte de trabajos de investigación, en el que también participaron elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. “Las actuaciones ministeriales se realizan con base en líneas de investigación previamente integradas, priorizando en todo momento el debido proceso, así como el respeto a los derechos humanos”, reportó la institución.

En la información de la Fiscalía no se hace referencia alguna a las particularidades del proceso de investigación por el que se realizó el operativo.

Fuera de Uruapan, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Ignacio Campos, señaló motivos políticos en lo sucedido, y acusó que durante la diligencia los uniformados no mostraron a su abogado la orden del juez para el cateo.

Aseguró que él temporalmente no se encuentra viviendo en Uruapan por el “ambiente de hostigamiento y el discurso de odio” en su contra generados por los señalamientos que realizan la alcaldesa Grecia Quiroz, y Juan, hermano de Carlos Manzo, edil asesinado el primero de noviembre de 2025.

Explicó que tras la presunta denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez en su contra y de otros actores políticos, él presentó un requerimiento a la Fiscalía para que fuera entregada la carpeta de investigación y contar así con los elementos para una debida defensa, obteniendo una respuesta ambigua. “Con esta acción, evidentemente queda claro que sí estoy en un proceso de investigación, y por lo tanto, estaré redactando otro oficio para que se me haga llegar la carpeta y poder dar la contestación legal correspondiente”.

El operativo registrado este viernes se da en un contexto político de disputa al interior de Morena por la candidatura a la gubernatura del estado, en donde el Fiscal General, Carlos Torres Piña, es uno de los aspirantes, en tanto que Ignacio Campos forma parte del equipo del senador Raúl Morón Orozco que también busca esa posición.