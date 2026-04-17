Chiapas ofrece recompensa de 500 mil pesos por Pablo Ruiz, acusado de cortar las manos a su pareja

Quién es Pablo Ruiz Córdova: autoridades lo buscan por tentativa de feminicidio.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió un acuerdo de recompensa por 500 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar a Pablo Ruiz Córdova, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en el municipio de Cintalapa.

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El anuncio se realizó el 16 de abril de 2026, cuando el fiscal general del estado autorizó la difusión del mecanismo de colaboración ciudadana para ubicar al sospechoso. La institución informó que los datos proporcionados serán recibidos bajo protocolos de confidencialidad y resguardo de identidad.

La Fiscalía indicó que la recompensa se otorgará a quien aporte información veraz y útil que contribuya a la localización y detención del presunto agresor, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación estatal.

Autoridades investigan agresión ocurrida en Cintalapa y mantienen operativo de búsqueda

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras una agresión registrada el 13 de abril de 2026 en el municipio de Cintalapa.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima, una mujer adulta, resultó con lesiones graves y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. El presunto agresor abandonó el lugar después del ataque y permanece prófugo.

La institución informó que se activaron acciones de búsqueda y localización en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y municipales. Estas labores incluyen recorridos de vigilancia, recopilación de información y seguimiento de posibles rutas de desplazamiento del sospechoso.

Fiscalía solicita colaboración ciudadana y garantiza confidencialidad de la información

La Fiscalía General del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar datos que permitan localizar a Pablo Ruiz Córdova, y precisó que las personas que proporcionen información podrán hacerlo de manera anónima.

El acuerdo establece que la identidad de los informantes será resguardada por la autoridad ministerial y que la entrega de la recompensa se realizará conforme a la validación de la información proporcionada.

La dependencia señaló que el delito investigado se encuentra tipificado en el Código Penal del estado y que la investigación se realiza bajo los protocolos aplicables a delitos de violencia contra mujeres.

Asimismo, la institución indicó que las autoridades mantendrán abiertas las líneas de investigación hasta localizar al presunto responsable y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.