Comando armado mata a líder transportista y a sus escoltas en Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Un comando armado ejecutó anoche al dirigente de transportistas de la Confederación Joven de México de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM Joven), Iván Tomás Luis Villaseca y a sus dos escoltas, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

El atentado en el que fueron ejecutados el líder de transportistas Iván Tomas Luis Villaseca y sus escoltas Erick L.L., y Felipe de Jesús C.M., se perpetró el jueves 16 de abril alrededor de las 22:30 horas, en las oficinas de CATEM Joven, ubicadas en Privada de Nogales y Camino Nacional en San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la capital de Oaxaca.

Trascendió que en el ataque armado murieron por impactos de arma de fuego los escoltas Erick y Felipe de Jesús, mientras que Iván Tomás Villaseca fue trasladado a la Clínica Panamericana, donde falleció.

En respuesta, los agremiados a CATEM Joven realizaron bloqueos carreteros con camiones volteo y taxis en Santa Lucía del Camino y San Sebastián Tutla. Los bloqueos se reactivaron este viernes para mostrar su fuerza y apoyo a la familia del líder de transportistas.

La FGEO, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, inició la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026 por el delito de homicidio calificado, tras los hechos delictivos registrados en el municipio de San Sebastián Tutla.

A través de un comunicado, informó que, con una estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, la institución desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las primeras indagatorias en las oficinas de un gremio de transportistas ubicadas en Privada Nogales.

En el lugar, peritos especializados localizaron los cuerpos sin vida de F. J. C. M. y E. L. L., quienes presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se confirmó el deceso en una clínica particular de la víctima identificada como I. T. L. V., quien fungía como líder de dicha organización.

Los trabajos de inteligencia criminal han permitido establecer el seguimiento de los alrededores del sitio de la agresión. Se investiga el paso del vehículo en que viajaban los probables agresores, para definir las rutas de escape utilizadas.

Cabe mencionar que el líder de transporte, Iván Tomás, fue presuntamente relacionado a una serie de extorsiones para imponer sus condiciones y que les entregaran obras del gobierno.

Apenas el 8 de julio de 2025, en el parque del Amor fue ejecutado Juan Yavhé Luis Villaseca, su esposa, su hijo menor de dos años y otra persona que lo acompañaba.

Iván Tomás, Juan Yavhé y Erick Geovani Luis Villaseca son fundadores del Sindicato Libertad que durante años se ha visto envuelto en actos de violencia por la disputa del transporte de Oaxaca.