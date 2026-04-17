Fallece alumno de secundaria en Hidalgo; investigan posible relación con acoso escolar

HIDALGO (apro) .- La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó el fallecimiento de Ángel Israel N.T., un menor de edad que era estudiante de la Escuela Secundaria General "Elisa Acuña Rossetti", en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Con base en los primeros reportes, presuntamente, el estudiante de tercer grado grupo H habría atentado contra su propia integridad, en un caso posiblemente relacionado con acoso escolar.

La SEPH expuso que estos hechos “no ocurrieron en el entorno escolar”, el caso se encuentra “en manos de las autoridades competentes, quienes realizan las investigaciones necesarias para el esclarecimiento y cuentan con el acompañamiento y colaboración de las autoridades educativas”.

No obstante, en los sanitarios del plantel se halló un posible mensaje intimidatorio: “Mañana tiroteo acá en la escuela. Los profes no hacen nada contra el bullying”.

Ante esto, la instancia educativa determinó suspender actividades escolares en la escuela este viernes 17 de abril; según la SEPH, “en coordinación y en atención a la preocupación de madres, padres de familia y personal docente”.

“En reunión con la comunidad escolar se acordó reforzar las acciones preventivas dentro y fuera de la institución, así como en el ámbito familiar, con el propósito de salvaguardar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. Para ello, se solicitó también el apoyo de elementos de seguridad pública”, expuso la SEPH a través de una tarjeta informativa, en la que también reconoció “los retos que enfrenta nuestra sociedad, entre ellos el fortalecimiento de la educación socioemocional y la importancia de promover, desde cada hogar y en las familias, los valores que sostienen la convivencia y el respeto”.

Tras este caso, la SEPH comprometió “continuar trabajando” en la implementación de protocolos y acciones preventivas para salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad educativa.

Antes del posicionamiento de la dependencia, la secundaria había dado a conocer, y “lamentado profundamente” el fallecimiento de Ángel Israel: “Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias y deseando pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, publicaron en una esquela difundida en redes sociales.

A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación por lo que resulte de la muerte.