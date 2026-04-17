Fallece Beany Lozano, universitaria baleada presuntamente por su novio

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- La joven universitaria Beany Lozano García, quien fue atacada a balazos presuntamente por su novio, en el municipio de Tuxtla Chico, falleció este viernes a causa de complicaciones derivadas de una herida en la cabeza, informaron sus familiares.

Benigno Lozano Sánchez, padre de la estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, afirmó que insistirán ante las autoridades para que el presunto responsable, identificado como José Manuel “R.S.”, enfrente la ley. “Vamos a seguir hasta lograr que se haga justicia, queremos el apoyo de la gente para continuar en esta lucha”, expresó.

Los familiares responsabilizaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas omisiones y dilación en las investigaciones. Señalaron que, pese a haber aportado pruebas suficientes para ubicar al agresor, las órdenes de cateo y aprehensión fueron emitidas varios días después, cuando el sujeto presuntamente ya había huido a Guatemala.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso se encuentra integrado en la carpeta de investigación número 0089-102-0520-2025, de la cual se desprende la orden de aprehensión C.P. 179/26.

En un pronunciamiento, la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1 lamentó el fallecimiento de la joven y condenó el feminicidio.

“Su muerte nos obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, a la acción inmediata”, señaló la organización, tras expresar su solidaridad con la familia y amistades de la víctima.

La colectiva advirtió que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de violencia de género persistente en la entidad. Indicó que Beany representa el primer feminicidio de abril y el número 14 en lo que va del año en Chiapas.

Ante este panorama, exigieron la revisión urgente de la Alerta de Violencia de Género, mayor celeridad por parte de la Fiscalía en la atención de denuncias, así como justicia en otros casos de violencia, como el de Ana Luisa, quien también se encuentra en estado delicado de salud.

Asimismo, destacaron que marzo, considerado el mes de la mujer, registró seis feminicidios en el estado, lo que refleja un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas.

“En Chiapas no será posible avanzar sin voluntad política y sin una justicia pronta y efectiva. No descansaremos hasta que la seguridad sea una realidad para todas”, concluyó la organización.

Con este caso, colectivas feministas reiteraron el llamado a las autoridades para garantizar justicia y frenar la violencia de género en la entidad bajo la consigna: “¡Ni una menos!”.