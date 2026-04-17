Fundación Arturo Herrera Cabañas alerta de intento de desalojo por parte del gobierno de Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- La Fundación Arturo Herrera Cabañas alertó sobre el intento por parte del gobierno de Hidalgo de desalojarlos de la sede que han ocupado por 26 años, un edificio en el Centro Histórico de Pachuca que resguarda acervos como el del fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa y que ha albergado exposiciones de artísticas como Rufino Tamayo y, principalmente, ha sido un espacio de desarrollo para autores hidalguenses.

La presidenta de la Fundación, Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, expuso que el móvil por el cual pretenderían que desocupen las instalaciones, un inmueble en comodato, es un señalamiento sobre supuesto “lucro”, porque se instaló una barra de café.

“La Fundación es una asociación civil sin fines de lucro, no cuenta con presupuesto estatal y, para dar servicio a los visitantes y conseguir algún fondo destinado íntegramente para sus actividades, se ha decidido abrir una barra de café. El gobierno estatal y municipal señala que este es un objetivo de lucro, cuando todo va dedicado a las actividades primordiales”, refirió Gutiérrez Mejía en una carta dirigida a la opinión pública, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Julio Menchaca Salazar.

“Se ha objetado esta afirmación sin respuesta por el municipio. Ahora nos enteramos de que con ello intentan desalojar, violando el artículo 14 de la Constitución, que obliga a llevar un juicio previo, aprovechando una ley local que permitiría violar ese principio. La Fundación ha solicitado un amparo”, externó.

Aunque el municipio –desde septiembre de 2024 a cargo del morenista Jorge Reyes Hernández, antes subsecretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano al inicio del gobierno de Menchaca– aparece como el ejecutor de esta medida a través de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, han acudido inspectores estatales a la sede, con el aparente fin de suspender el establecimiento al acusar una falta de licencia de funcionamiento.

“Desalojar injustamente a la Fundación nos duele a todos: a la sociedad, a los artistas y a los grupos sociales que dan vida a nuestra cultura. Es un momento amargo, pero nuestra voluntad sigue intacta. Buscaremos nuevas formas de corresponder a su confianza de tantos años. La Fundación seguirá como hasta ahora, con el apoyo y participación de la sociedad, colectivos artísticos y ciudadanos preservando, difundiendo y promoviendo la cultura”, anticipó Irma Eugenia Gutiérrez.

Este espacio cultural tomó el nombre de Arturo Herrera Cabañas, historiador, abogado, activista y promotor cultural hidalguense que falleció en 1994 a los 50 años, en un accidente aéreo. Fue padre de Arturo Herrera Gutiérrez, primer secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; de Tonatiuh, exsubsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en el mismo sexenio, y del escritor Yuri Herrera, galardonado, entre otros premios, con el Binacional de Novela Joven "Frontera de Palabras / Border of Words" (2003) por su ópera prima Trabajos del reino, y Otras Voces, Otros Ámbitos (2009) a la mejor novela publicada en España en 2008 por Trabajos del reino.

La Fundación tiene 32 años de existencia y desde hace 26 años ocupa una vieja casona abandonada por el voluntariado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Llegaron ahí porque el edificio había sido seriamente dañado y los techos de los pisos superiores se colapsaron durante el huracán Pauline (1997).

“Los miembros de la Fundación visitaron el edificio por ser de interés histórico y, al constatar que los pisos originales de la planta baja se podrían colapsar, por el peso de los superiores y el agua acumulada, trabajaron para abrir paso al agua y evitar esta destrucción. Esto se pudo realizar porque el edificio estaba en completo abandono”, relató Irma Gutiérrez, médica, académica y promotora cultural.

“Al averiguar la situación, nos enteramos de que en realidad pertenecía al gobierno del estado, pero que éste desconocía esta situación. Se informó al gobierno y cuando surgió entre algunos de sus funcionarios la idea de hacer de este edificio histórico un estacionamiento, se solicitó ocuparlo para realizar las actividades que durante seis años llevábamos haciendo, sin ninguna sede en Pachuca, Actopan y Mineral del Chico, entre otros municipios”, añadió.

Desde entonces, “sobre todo con el trabajo y las aportaciones de los socios y de la familia Herrera Gutiérrez, se han llevado a cabo las actividades de la Fundación”, sostuvo.

En este espacio se llevan a cabo 16 exposiciones al año, además de talleres y seminarios; aunado a lo anterior, da asiento a las reuniones del Comité del Centro Histórico de Pachuca; se celebran recitales, conferencias y presentaciones de libros, con un acervo, en sitio, de 20 mil ejemplares, más otros 20 mil fuera que resguardan, además de documentos, archivos, pinturas y esculturas, más los muebles y equipo.

Además de Tamayo, han expuesto Amaya, Jesús Martínez, así como artistas hidalguenses con carrera como Enrique Garnica, Erik Reyes y Gabriel Téllez, pero, principalmente, ha sido un espacio abierto para autores nóveles y con obra en desarrollo. También, se han presentado Elena Poniatowska, Enrique Gómez Levi, Gerardo Esquivel, Arnaldo Codova, Pablo González Casanova, José Barón Larios, entre otros.

Proceso solicitó al Poder Ejecutivo de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca posturas respecto a la denuncia de la Fundación, sin recibir respuesta oficial hasta el momento.