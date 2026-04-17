Gobierno de Pachuca borra murales; “ya no eran arte”, dice el alcalde

Uno de los murales eliminados por el gobierno de Pachuca. Foto: Especial

PACHUCA, Hgo. (apro).- Con la intervención de autoridades municipales, y como parte de la “rehabilitación de parques y muros”, murales en Pachuca han sido borrados en las últimas semanas, lo que generó críticas de autores y sociedad civil, al acusar un daño al patrimonio artístico y reclamar arbitrariedad en la decisión.

Ante esto, el alcalde Jorge Reyes Hernández, de extracción morenista, consideró que las obras ya no eran arte, porque estaban “vandalizadas” con rayones y pintas.

Las obras del Jardín del Arte –un espacio en el Centro Histórico de la ciudad– y el muro contiguo a la calle General Daniel Cerecedo Estrada, paralela a avenida Madero, fueron borradas.

“O sea, ya no es arte cuando está vandalizado”, dijo el edil morenista en entrevista con medios, pues argumentó que los murales “no se podía quedar así”, cuando supuestamente incluían “palabras ofensivas, altisonantes”.

“Lo que era arte, lo que era los murales, estaban grafiteados, dejaba de ser arte realmente”, insistió.

Asimismo, ante el cuestionamiento de si faltó sensibilidad para actuar, y sin avisar a los autores, respondió: “Imagínate que nos acercáramos a cada artista que esté el mural vandalizado para decirle que vamos a borrarlo porque está vandalizado. No acabamos. Toda la ciudad de Pachuca está vandalizada. Entonces, pues tenemos que actuar en sentido común: lo que está mal lo tenemos que arreglar".

Uno de los murales borrados fue “De Relatos y Brochas”. “Este mural no fue una ocurrencia ni una pinta al azar. Formó parte una iniciativa autogestiva seleccionada por el programa PECDA (Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico) Hidalgo 2023, construida a partir de las historias de habitantes de Pachuca.

"Cada trazo en ese muro representaba memoria, identidad y participación colectiva”, externó en redes sociales el autor, Eduardo Zamora, quien reclamó el borramiento de la obra sin previo aviso.

La pared fue pintada de guinda, el color institucional del partido en el poder.

Por su parte, Ángel Aguillón, director de Cultura municipal, consideró, en el caso del Jardín del Arte, que culminó "con éxito" la primera etapa de un proyecto, con lo cual "transformarán" este espacio público con "murales perimetrales", que sustituirán los que existían en este espacio. Las paredes, por ahora, están blanqueadas.