Jaqueline Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, es objeto de campaña de desprestigio

SALTILLO, Coah. (apro).- La periodista y defensora de derechos humanos, Jaqueline Campbell Dávila, es objeto de campañas de desprestigio desde hace varias semanas, luego de denunciar irregularidades en la operación de negocios como bares y cantinas en el Centro Histórico de Saltillo, así como el acaparamiento de inmuebles abandonados o con problemas legales.

Las campañas de desprestigio se realizan desde cuentas anónimas en redes sociales como Extra Coahuila, Distrito Saltillo y No se deje Saltillo, y en el 15 de abril de nueva cuenta se difundió un video a través de otro sitio, Coahuila en Exposición que trascendió hace más de seis años y en la que se entrevista al director de El Heraldo de Saltillo, Francisco de la Peña, quien en una de sus columnas difundió la dirección particular de la activista. Algunos de los sitios son de reciente creación.

Antes, también a través de una supuesta organización de bares y cantinas del centro acusaron a la defensora de derechos humanos de mentir sobre los problemas de seguridad en el Centro Histórico.

“En algún otro momento, cuando me han atacado físicamente, me han puesto un arma en la cabeza mientras yo duermo, etcétera, pues la verdad es que cuando menos le invierten un poquitín. Ahorita eso de compartir un video desastroso de hace 6 años en donde se ve perfectamente la mano que mece la cuna, pues me parece hasta de risa y ridículo. Da hasta vergüenza que utilicen cosas viejas y sucias y ver que no se superaron y no recibieron formación siquiera”, señala.

Campbell Dávila señala que desde su llegada a Coahuila ha sido objeto de todo tipo de agresiones y amenazas y considera que en el estado persisten sectores que no aceptan la defensa en los derechos humanos.

“Coahuila le teme mucho a la observación en derechos humanos. Veamos cuáles han sido las prácticas en Saltillo y Coahuila para ver cómo se desarrolla también este tipo de clandestinidades y acciones oscuras porque todos y todas sabemos que no hay tres poderes en este país y tampoco en el estado, pero esa unión y ese descaro, el cinismo que tiene un general, un magistrado, un diputado, un regidor y el ejecutivo, por supuesto, es ridículo y cínico. Hemos regresado a los años de 1970, expresó.

La activista señaló que no confía en las autoridades de Coahuila como para interponer una denuncia, ya que la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado, al igual que toda la dependencia tiene embodegadas las denuncias de delitos cometidos contra periodistas y defensoras de derechos humanos y no hay avances ni siquiera en los casos donde ella entregó videos de los allanamientos a oficinas de la Diócesis, cuando fue responsable de prensa, ni tampoco en su domicilio

A raíz de las agresiones recibidas, diversas organizaciones civiles en el país se han pronunciado contra la nueva campaña de desprestigio contra quien ha defendido a familias víctimas de

feminicidio y abusos de poder en general. Recientemente se ha enfocado en la organización de colonias en Saltillo y en particular en el Centro Histórico, donde documenta las irregularidades en las que operan los bares y cantinas, así como el acaparamiento de propiedades.

A raíz de estas denuncias, el ayuntamiento de Saltillo presentó el pasado martes 14 de abril la integración de un Comité Ciudadano del Centro Histórico, donde no hay representación de los habitantes del espacio.

“Yo veo gente que hace negocio. Me parece que hay gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho prestigio y que no está utilizando los centavos en la cultura, en el desarrollo, en el bienestar, en las áreas verdes, en los recreativos, que necesitan las y los jóvenes, por ejemplo”, sostuvo.