Matan a exjefe policiaco en Puerto Vallarta; ataque deja heridas a su esposa e hija

El exdirector de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez, y la escena de su asesinato. Foto: Especial

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El exdirector de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez, fue asesinado la mañana de este viernes en la delegación de Ixtapa. En el ataque, su esposa y su hija resultaron lesionadas.

La agresión ocurrió alrededor de las 9:00 horas sobre la carretera 544, en el cruce con Prolongación Reforma, en la zona conocida como El Camichín. El exmando policiaco quedó sin vida dentro de un vehículo KIA color rojo, estacionado junto a una purificadora de agua.

Policías municipales acudieron tras el reporte de detonaciones. En el lugar confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala.

La Fiscalía del Estado informó que la esposa y la hija del exfuncionario, de 47 y 17 años, respectivamente, resultaron heridas. Ambas fueron trasladadas a un hospital.

En una primera versión, la autoridad estatal señaló que el ataque fue perpetrado por un hombre a bordo de una motocicleta, quien escapó. Sin embargo, otras fuentes refirieron que participaron varios sujetos que viajaban en dos camionetas y dispararon con armas largas contra el vehículo.

En el mismo hecho, versiones locales refieren que una persona que se encontraba en la purificadora de agua contigua también habría resultado lesionada. Fue atendida por paramédicos y trasladada a recibir atención médica.

Tras el reporte, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona. Participaron la Policía Municipal, Guardia Nacional y Secretaría de Marina. Hasta el momento no hay detenidos.

Al sitio acudieron agentes del Ministerio Público y policías de investigación de la Vicefiscalía Regional. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) procesó la escena, aseguró indicios y trasladó el cuerpo al anfiteatro.

Méndez Vázquez encabezó la corporación entre 2018 y 2021. Permaneció más de 18 años en la policía municipal. También fue enlace municipal y suplente ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Actualmente, al parecer, ya no formaba parte de la corporación.

En 2019 participó en un operativo contra un presunto ladrón vinculado con más de 30 robos a negocios. Durante el enfrentamiento resultó herido en el rostro. El sospechoso fue abatido.