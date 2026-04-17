Procesan a anciana de 85 años por disputa de herencia que reclama la dirigente de Morena en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, es señalada de usar su posición política para que Estela Romero Bringas, una anciana de 85 años de edad, desista de la herencia de la finada empresaria avícola Socorro Romero Sánchez, valuada en más de 600 millones de dólares.

Esto, luego de la desproporcionalidad con la que ha actuado la Fiscalía General de Puebla, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, en contra de Romero Bringas, quien a su edad tiene que usar oxigeno permanente, se desplaza con silla de ruedas y requiere de tratamientos médicos.

El 9 de abril, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, rodearon varias cuadras a la redonda de las oficinas del consorcio SRS en Tehuacán, sólo para detener a la anciana que fue sacada en su silla de ruedas del domicilio por más de una decena de agentes.

De acuerdo a los reportes de la prensa de Tehuacán, los elementos a cargo del operativo forzaron las puertas e iniciaron un cateo del negocio, donde además se encuentra el domicilio de Romero Bringas, y luego la anciana fue recluida en la cárcel femenil de Ciudad Serdán, donde pasó la noche pese a su avanzada edad y condición de salud.

Este miércoles, se llevó a cabo la audiencia en la que tanto Romero Bringas como el notario público Ramiro Rodríguez Maclub., fueron vinculados a proceso acusados de haber falsificado el testamento de Socorro Romero, quien en vida amasó una gran fortuna a través de un conjunto de empresas en las que trabajó con sus hermanas y hermanos, así como sobrinos.

Como medida cautelar, el juez de control les impuso a ambos la firma periódica.

Y en medio de todo esto, han empezado a aparecer bardas en Tehuacán promocionando a Olga Lucía Romero GArcí-Crespo como candidata de Morena a la alcaldía para los próximos comicios de 2027.

Al fallecer, el 2 de diciembre de 2009, Socorrito o la Señorita, como se le conocía en Tehuacán a la empresaria, dejó un testamento en el que se reconoce como heredera universal a Elena Romero Bringas, quien era su sobrina y como albaceas a los hijos de ésta Alfonso y Miguel Ángel Celis Romero.

Alfonso, quien fue presidente de la empresa desde la muerte de su fundadora, falleció el 7 de mayo de 2023. Entonces, su hijo Alfonso Celis Enecoiz, asume como heredero pero a la vez inicia una disputa legal contra su socio, tío y también albacea de la herencia, Miguel Ángel Celis Romero.

El 7 de octubre de 2025, Miguel Ángel fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acusado de haber cometido malos manejos en la empresa y haber extorsionado a su sobrino por lo que actualmente se encuentra preso.

El 29 de enero de este año, cientos de trabajadores de la empresa SRS, amigos y familiares, marcharon por las calles de Tehuacán para exigir a las autoridades un juicio justo para Celis Romero.

Olga Lucía y sus cambios de nombre

De acuerdo a los abogados que han llevado el caso, la actual dirigente de Morena por décadas tuvo el nombre de Mónica Caballero Garci-Crespo, reconocida como hija de Edmundo Caballero Barragán, al grado que, a la muerte de éste, obtuvo su herencia.

Sin embargo, en 2015, seis años después de la muerte de Socorro Romero Sánchez, promovió un cambio de identidad para usar el apellido Romero, pues alegó que su verdadero padre había sido Francisco Romero Bringas, hermano de Estela, ambos sobrinos de la dueña del emporio SRS, quien nunca se casó y no tuvo hijos.

Los familiares herederos aseguran que además “Monina”, como se le conoce a la dirigente morenista en Tehuacán debido a que su nombre era Mónica, nunca fue cercana a Socorrito, ni a sus empresas, aunque la política ha declarado que “siempre” visitaba a su tía abuela.

Ya con el cambio de nombre y apellido, se sumó a otros familiares que desde 2012 habían reclamado supuestos derechos sobre la herencia de Romero Sánchez, iniciando un juicio intestamentario en el que se le nombra albacea provisional.

Entre 2018 y 2021, cuando fue electa diputada local y gozaba de una gran cercanía con el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, ahora fallecido, promovió otras acciones civiles y penales para denunciar una supuesta falsificación del testamento y, desde entonces, ha sido reiteradamente acusada de usar su influencia política para que las autoridades poblanas actúen a su favor en este caso.

Aunque hubo una resolución de amparo que confirmó el testamento, pues ya había vencido el término para reclamar su nulidad, el juicio fue impugnado.

Los abogados Rodolfo Pérez Velázquez y Arturo García han denunciado que, durante el proceso penal, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha actuado en la ilegalidad al grado de sustraer de la notaría el testamento original.

La prueba que presentó la dirigente de Morena ante el juzgado es una carta que obtuvo de un médico llamado Guillermo Ulises González Hernández, quien afirma que la “Señorita” estuvo por al menos 10 días previos a su muerte en un estado de “enajenación mental” y por lo tanto no sería válido su testamento que fue firmado dos días antes de que falleciera.

Mientras que los abogados han presentado testimonios de sacerdotes, amigos y otros familiares que acompañaron a Romero Sánchez y que han afirmado que, hasta su último día, estuvo lúcida.

Los herederos incluso han revelado una historia familiar por la cual explican la decisión de Socorrito de dejar su fortuna a su sobrina. Ocurre que hace años, Estela, ahora vinculada a proceso, dejó a uno de sus hijos al cuidado de la empresaria, pero el niño cayó en un pozo séptico y falleció. Al ser una mujer sumamente apegada a la iglesia católica, Romero Sánchez vivió el resto de su vida con ese cargo de conciencia y eso, afirman, influyó en su decisión de dejar a su sobrina como la heredera universal.