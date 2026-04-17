Sentencian a 13 años de prisión a exalcalde hidalguense; lo asocian con “Estafa Siniestra”

HIDALGO (apro).- Mediante un procedimiento abreviado, Elías Sanjuán Sánchez, expresidente municipal de Yahualica, Hidalgo, fue condenado a 13 años y seis meses de prisión por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, así como peculado agravado por 29 millones 225 mil 727 pesos.

De acuerdo con la imputación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), el exedil, que llegó al cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dispuso de 15 millones de pesos para la adquisición de servicios informáticos; sin embargo, éstos no se habrían realizado, aunque se formalizó un contrato con la empresa Aktaion Digital.

Esta firma está ligada a dos presuntos casos de corrupción más en Hidalgo: dos desvíos que sumarían 156 millones de pesos, producto de facturas para recuperar archivos tras un “hackeo” en un subsistema de bachillerato, en realidad inexistente, y la venta de un “software” al gobierno estatal que nunca se entregó; lo anterior, con base en el rastro de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGJEH.

El exalcalde Elías Sanjuán también fue acusado de firmar contratos por “fumigación y sanitación” para comunidades y cabecera del municipio ubicado en la Huasteca hidalguense; no obstante, la fiscalía afirma que estas acciones tampoco se llevaron a cabo, aunque por estos conceptos el ayuntamiento cargó al erario 14 millones 225 mil 727 pesos más.

En ambos casos, según la PGJEH, el dinero provenía de recursos extraordinarios que validó la entonces Secretaría de Finanzas –hoy Hacienda–, a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, durante la administración del ahora embajador de México en Noruega Omar Fayad Meneses.

Por el modus operandi –liberación de recursos, facturación de servicios simulados y uso de empresas con característica de fachada–, la PGJEH lo consideró como parte de un esquema de malversación que el gobierno de Julio Menchaca Salazar llamó “la estafa siniestra”.

Al inicio del mandato de Menchaca, Elías Sanjuán Sánchez estuvo entre los tres primeros detenidos por la llamada “estafa siniestra”, junto con Fidel Arce Santander (Epazoyucan) y Felipe Juárez Ramírez (Huautla), ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde el 23 de noviembre de 2022. Seis días después los tres fueron vinculados a proceso con la medida de prisión preventiva.

Como parte de la causa penal 1511/2022, Sanjuán fue sentenciado este 15 de abril. Además de la condena de prisión se le impuso una multa de 500 unidades de medida y actualización, una disculpa pública y garantía de no repetición.

A diferencia de otros casos locales en los que, mediante el procedimiento abreviado y al reconocer el delito, los imputados consiguieron condenas menores a cuatro años, lo cual les permitió permutar la pena de prisión, autoridades refirieron que el exedil de Yahualica deberá cumplir el resto de su condena en prisión, que el proceso se encontraba en etapa de juicio y se aplicó el control difuso constitucional, por lo que fue juzgado en el abreviado.

En dicho procedimiento es obligatorio admitir la responsabilidad y sólo se usan los datos de la investigación; con ello, no se llega al juicio oral, en el que se presentan pruebas, testigos, peritos de ambas partes, pero en contraparte debe haber rapidez y una reducción de pena.

El acuerdo llega cuando el acusado está a punto de cumplir un año cinco meses recluido. Elías Sanjuán fue detenido aún como edil, pero perdió el cargo tras una solicitud de la PGJEH y resolutivo del Congreso local.