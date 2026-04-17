Vinculan a proceso a presuntos responsables de secuestro y asesinato de una familia en Veracruz. Foto: Fiscalía de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).– Una familia de cuatro personas fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida en el municipio de Río Blanco, en la zona centro de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado confirmó que se trata de Juan Iván Pérez Romero, administrador de Casa Vegas —espacio turístico dependiente del ayuntamiento de Orizaba—, así como de su esposa, su madre y su suegra, quienes no eran vistos desde los primeros días del mes.

De acuerdo con la autoridad, la familia fue privada de la libertad el pasado 3 de abril y se sumó otra persona el 4 de abril. Óscar “N” y Óscar “N”, padre e hijo, presuntamente exigieron un pago de rescate y fueron detenidos cuando intentaban cobrarlo, asegurándoles armas de fuego y pertenencias de las víctimas.

Dentro de este episodio, una menor de edad logró sobrevivir luego de que sus familiares realizaran el pago exigido por los captores, por lo que se convirtió en la única sobreviviente del caso.

En Orizaba, la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso en contra de Óscar “N” y Óscar “N”, señalados como presuntos responsables del delito de secuestro agravado en agravio de cuatro víctimas, con quienes uno de ellos mantenía vínculos familiares.

Tras estos hechos, se realizaron investigaciones que condujeron a las autoridades a un domicilio en el municipio de Río Blanco, donde fueron localizados los cuerpos sin vida, presuntamente a manos de los ahora vinculados.

Durante la audiencia de continuación, el juez determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el delito, por lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo para la investigación complementaria.

Líder taxista en Ixhuatlancillo



Por la noche del jueves, en el municipio de Ixhuatlancillo, en la zona centro del estado, una mujer identificada como líder del gremio taxista fue asesinada a balazos en la Unidad Habitacional Los Olivos. En el ataque, una menor de edad resultó herida y permanece hospitalizada en estado crítico.

La víctima fue identificada como Yamileth “N”, de 30 años.

Taxistas asesinados en el norte del estado

En otro hecho, dos taxistas fueron localizados sin vida este viernes, tras haber sido privados de la libertad en el municipio de Tecolutla, en la zona norte de Veracruz.

Por la noche del jueves, pobladores y taxistas bloquearon la carretera federal 180 Cardel–Nautla para exigir la aparición con vida de los conductores, quienes, según testimonios, fueron privados de la libertad tras ser contratados para un servicio.

De acuerdo con el informe diario de seguridad federal correspondiente a la semana del 13 al 16 de abril, se han registrado 14 homicidios dolosos en la entidad.