Violencia no cesa en Tabasco: matan a dos mujeres y dejan un ejecutado con narcomensaje

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La violencia sigue desatada en Tabasco, pues en menos de 12 horas dos mujeres fueron asesinadas y dos personas más resultaron heridas en un ataque armado en el municipio de Centro, mientras que este viernes fue localizado el cuerpo de un hombre torturado y amordazado, abandonado con un mensaje amenazante en la carretera Villahermosa-Frontera.

El ataque contra las mujeres ocurrió durante la medianoche de este jueves, cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado en la Villa Luis Gil Pérez, a la altura de la zona conocida como “Los Coroneles”, y sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad en movimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar murió una mujer que viajaba acompañada de sus hijas, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas de emergencia a un hospital. Más tarde se confirmó la muerte de una segunda mujer, también relacionada con el ataque.

Horas después, este viernes, pobladores reportaron el hallazgo de un cuerpo sobre la carretera Villahermosa-Frontera, a la altura de la ranchería El Espino. Al llegar, elementos policiacos encontraron a un hombre amordazado, con huellas de tortura y un mensaje amenazante.

El área fue acordonada para las diligencias correspondientes, mientras peritos realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron la integración de la carpeta de investigación.

La ola de violencia en Tabasco se mantiene en ascenso en medio de una disputa entre grupos delictivos rivales. El gobernador Javier May Rodríguez ha atribuido el repunte de ejecuciones y ataques armados al choque entre organizaciones criminales que se disputan el control de actividades ilícitas en la entidad.