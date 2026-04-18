Alertan por planes de desalojar la biblioteca Raúl Cervantes Ahumada de Guasave

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gremio cultural y activistas comenzaron movilizaciones en contra de la intención de la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez, de desalojar la biblioteca pública Raúl Cervantes Ahumada, recinto que recién cumplió 41 años de su fundación.

El argumento de la alcaldesa morenista es aliviar el gasto en renta de inmuebles y trasladar la biblioteca a oficinas municipales, para posteriormente reubicar la biblioteca en otro espacio, mismo que no ha sido revelado.

El gremio cultural y artístico comenzó movilizaciones por el temor de que se pierda el acervo y el espacio quede relegado a un sitio lejano y de menor capacidad.

La alcaldesa morenista Cecilia Ramírez, defiende la propuesta a pesar de que el gremio cultural critica que en sus políticas públicas ha mantenido recortes al rubro, como la interrupción de la red de bibliotecas y pocos apoyos a eventos culturales.

La Raúl Cervantes Ahumada forma parte de la red de bibliotecas, sin embargo, activistas advierten que está siendo sometida a un debilitamiento institucional, según explicó Hortensia López Gaxiola, artista y activista guasavense.

A las críticas se sumaron la diputada morenista Stephany Rea y la Alianza Mexicana de Abogados, gremio que buscará por la vía legal que no se lleve a cabo este desalojo debido a que el inmueble lleva el nombre de un ilustre abogado originario de ese municipio en el centro norte de Sinaloa.