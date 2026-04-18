Arrestan en Quintana Roo al narcotraficante János Balla, uno de los fugitivos más buscados de Europa. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Un presunto narcotraficante, considerado uno de los fugitivos más buscados de Europa, fue arrestado en México, informaron las autoridades el sábado.

El sospechoso, identificado como János Balla, también conocido como Dániel Takács, fue capturado en el estado de Quintana Roo, según informó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

Balla es buscado en Hungría por acusaciones de narcotráfico y es objeto de una notificación roja de Interpol, dijo García en X.

En un comunicado conjunto, las autoridades estatales y federales informaron que Balla fue localizado gracias a la información compartida por las agencias de seguridad húngaras, así como a la labor de inteligencia e investigación. Indicaron que fue entregado a la agencia de inmigración mexicana “para determinar su estatus migratorio y continuar con su proceso de deportación controlada a Europa”.

No quedó claro de inmediato si Balla cuenta con representación legal.