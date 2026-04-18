Asesinan a exdiputada federal del PAN en Tierra Blanca, Guanajuato

TIERRA BLANCA, Gto., (apro) .- Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, exdiputada federal y exregidora del PAN, fue asesinada la noche del viernes al interior de un comercio sobre la calle principal de este municipio.

El ataque se enmarca en la realización del "Mitote Folklórico", una celebración cultural que se realiza cada año para preservar las tradiciones.

Céspedes Ramos también fue dirigente municipal del PAN en Tierra Blanca, aunque en los últimos años había estado dedicada a su negocio dedicado a la venta de artículos de belleza y regalos.

"Soy amante de disfrutar y vivir al máximo", se puede leer en la reseña corta que escribió para sus redes sociales.

De acuerdo con datos preliminares, personas armadas llegaron al negocio de Brisa Esmeralda y dispararon en varias ocasiones. Vecinos alertaron a las autoridades, pero cuando los cuerpos de emergencias acudieron al lugar del reporte solo confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tierra Blanca es uno de los municipios con menos población en el estado. De acuerdo con el Censo del INEGI, son apenas poco más de 20 mil habitantes, por lo que el ataque consternó a la ciudadanía, al tratarse de una persona conocida.

Ante las reacciones de la población por el ataque en el que murió Céspedes Ramos, el gobierno municipal de Tierra Blanca emitió un comunicado de prensa en el que condenó la agresión y aseguró que se colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) para coadyuvar en el esclarecimiento del crimen.

"Entendemos la legítima preocupación de la ciudadanía. Este gobierno la asume con responsabilidad y reitera que no habrá impunidad", se puede leer en el comunicado.

Comunicado del Gobierno Municipal de Tierra Blanca, por el homicidio de Brisa Esmeralda Céspedes. Foto: Especial.

Además, el gobierno municipal que encabeza el panista Rómulo García Cabrera señaló que, por respeto a las investigaciones, a la víctima y su familia, no podían dar a conocer más detalles de lo ocurrido.

Brisa Esmeralda Céspedes fue dirigente municipal del PAN, luego, en la elección de 2012, electa diputada federal por el distrito 2 que comprende los municipios del noreste del estado, al terminar la Legislatura fue regidora en el ayuntamiento de Tierra Blanca.

El asesinato se registró en el marco del Mitote Folklórico, celebración programada del 16 al 22 de abril, como parte de los esfuerzos que se realizan para mantener tradiciones como la danza en las regiones con poblaciones indígenas.