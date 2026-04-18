Asesinan a ocho personas en bar de Ayala, Morelos, en plena inauguración

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Ocho personas fueron asesinadas la madrugada de este sábado durante un ataque armado en un bar de la comunidad de Anenecuilco, municipio de Ayala, Morelos; entre las víctimas está una mujer. La versión oficial sostiene que fue un enfrentamiento.

De acuerdo con reportes policiales de primeros respondientes, al menos cinco hombres armados que viajaban en motocicletas irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra los asistentes. El sitio se encontraba en plena inauguración, lo que habría incrementado la afluencia de personas.

La agresión ocurrió en el bar “Rincón de la Banda”, donde las víctimas fueron siete hombres y una mujer, según los primeros informes oficiales. Testigos relataron que los disparos se prolongaron por varios segundos, lo que generó pánico entre los asistentes.

El hecho ocurre en medio de un repunte de violencia en bares de la zona oriente de Morelos, particularmente en el corredor Cuautla–Ayala–Yecapixtla–Yautepec, donde en semanas recientes se han registrado ataques con saldo de múltiples víctimas.

Entre estos casos se encuentra la agresión del 28 de marzo en el “Tikis Bar”, en Oaxtepec, donde murieron cuatro personas y una más resultó herida, así como un ataque el 24 de marzo en Yecapixtla, en inmediaciones del Tecnológico de Cuautla, que dejó tres jóvenes asesinados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado que la Fiscalía Regional Oriente intervino desde las primeras horas en el lugar de los hechos. Peritos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento y procesamiento de los ocho cuerpos localizados.

Añadió que agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron diligencias preliminares para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del 18 de abril en un establecimiento de operación irregular.

La autoridad ministerial señaló que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

Elementos de seguridad acudieron tras el reporte de detonaciones, pero al llegar confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales. No se reportaron personas detenidas ni se ha establecido la identidad de los agresores.

Peritos continuaron con el levantamiento de los cuerpos mientras la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad.

A este panorama se suma que Morelos se colocó entre los primeros lugares nacionales en delitos de alto impacto durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad se ubicó en el primer lugar en despojo, extorsión y lesiones culposas, además del segundo sitio en homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículo y tentativa de homicidio.

El incremento de hechos violentos ha derivado en el reforzamiento de la presencia federal en la región oriente del estado, con el despliegue de la Guardia Nacional y células de investigación desde mediados de abril.

El bar no tenía permiso para operar

En el plano municipal, el Gobierno de Ayala precisó en un comunicado que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento expedida por el ayuntamiento, y que desde el 1 de enero de 2025 no se han otorgado nuevas autorizaciones para giros rojos como bares.

Añadió que el negocio operaba sin los trámites ni permisos correspondientes y que forma parte de los establecimientos sin autorización vigente en la demarcación.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad señaló que en el lugar existen indicios preliminares que apuntan a un posible enfrentamiento entre personas armadas al interior del establecimiento, por lo que la investigación continúa abierta.

En su posicionamiento, la instancia estatal precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 04:35 horas en un bar de la zona de Anenecuilco, y que será la autoridad competente la encargada de determinar con precisión la forma en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.