Asesinos de abogado que se oponía a teleférico de Uruapan están vinculados con delincuencia: FGE

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Los responsables del asesinato del abogado Isidro Ramos Sandoval, defensor de los afectados por la construcción del Teleférico de Uruapan, estarían vinculados con la delincuencia organizada, informó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

Refirió que existe orden de aprehensión contra uno de los responsables del homicidio de Ramos, ocurrido el 29 de marzo de 2025, y que, a partir de las investigaciones realizadas, el caso tiene que ver con la delincuencia organizada y con los grupos delictivos que operan en Uruapan.

“Él era abogado en varios procesos penales y de varias personas que estaban privadas de la libertad; esa es la investigación principal que se tiene y que, dentro del proceso que se ha revisado por la Fiscalía de Homicidio Doloso, va en esa misma ruta. Insisto, ya tenemos las órdenes de aprehensión giradas y estamos en la búsqueda de los hechores”.

Rechazó que la investigación se encuentre detenida, al argumentar que se tiene la orden de aprehensión girada: “más bien estamos en la búsqueda de los hechores”.

El asesinato de Isidro Ramos ocurrió luego de que éste lograra, vía amparos, suspensiones definitivas en la construcción de diversas torres del teleférico en el municipio de Uruapan, debido a irregularidades en la obra. En la denuncia presentada por su homicidio fueron señalados como responsables el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el finado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y su hermano Juan, quien es subsecretario de Gobernación del estado.

Este sábado, el teleférico de Uruapan fue inaugurado por el gobernador y, a menos de tres horas de realizado el evento, presentó las primeras fallas, por lo que pasajeros quedaron varados en las alturas por aproximadamente 15 minutos.