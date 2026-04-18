Capturan a “El Salo”, líder del CJNG en Tecate, Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro).- Salomón Barragán, alias “El Salo” y presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecate, fue detenido junto con su segundo al mando y demás integrantes de dicha célula delictiva local, informaron autoridades de seguridad de Baja California.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó este sábado 18 de abril la captura, tras coordinación entre la Defensa, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la policía municipal de dicha demarcación.

“Detuvieron en Tecate a un hombre identificado como ‘El Salo’, considerado un objetivo prioritario dentro de las labores de la Mesa de la Paz, por su probable participación en diversos hechos delictivos, entre ellos homicidios en la capital del estado”, afirmó la mandataria estatal.

Conforme a la versión oficial, el opresivo fue calificado de “quirúrgico y estratégico”, además de que, junto al también llamado “El 10”, fue arrestado el segundo al mando y jefe de escoltas, identificado a su vez como “El 11”.

De esta forma, las autoridades ubicaron a “El Salo”, así como varios de sus cómplices, cuando intentaron escapar de un domicilio cercano a la zona conocida como el Nido de las Águilas.

Se presume que hay armas en el domicilio del cual intentaron escapar, por lo cual quedó en resguardo en espera de una orden de cateo.

El alcalde del municipio de Tecate, Román Cota Muñoz, por su parte declaró a la prensa local que no descarta posibles represalias a partir de dicha detención.

De acuerdo a más datos trascendidos, las otras personas capturadas son Julio Adrián 'N', de 32 años; Rogelio Ismael 'N', de 22; y Daniel 'N', de 32 años.