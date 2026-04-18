Conductor pierde el control, choca embarcaciones y cae al mar en Veracruz (Video)

El momento en el que el vehículo impacta dos botes anclados en el Club de Yates. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una cámara de vigilancia captó el momento en el que un joven perdió el control del vehículo que manejaba sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz, y salió volando para estrellarse contra dos embarcaciones y caer al agua.

De acuerdo con Milenio, el accidente ocurrió la madrugada de este sábado a la altura del Club de Yates Marina Veramar, cerca del Acuario de Veracruz.

En el video se escucha el rechinido de las llantas incluso antes de que aparezca el vehículo en escena. Luego se ve al vehículo impactando con la banqueta y volando para impactar los botes que estaban anclados.

De inmediato se acercaron varias personas que se encontraban cerca, mientras el conductor del vehículo sale del mismo. Otro video muestra al conductor saliendo del agua.

Las autoridades no han informado si resultó lesionado.