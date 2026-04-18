Detienen a 6 presuntos integrantes de La Familia Michoacana cuando colocaban narcomanta en Morelos. Foto: Especial

MORELOS (apro).- Seis presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos cuando colocaban una narcomanta en la zona sur de Morelos. Durante la detención, autoridades también les aseguraron armas, teléfonos celulares y municiones, informaron integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el estado.

Las autoridades señalaron que la lona asegurada presenta características similares a otras siete narcomantas retiradas días antes en los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec, lo que forma parte de una línea de investigación en curso.

La detención ocurrió la madrugada del 17 de abril sobre la carretera Jojutla-Yautepec, a la altura del poblado de Huatecalco, en el municipio de Tlaltizapán, durante recorridos de vigilancia y prevención del delito.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes detectaron a las seis personas mientras colocaban una lona con un mensaje de amenaza sobre las letras turísticas de la comunidad, junto a una camioneta Dodge Journey blanca.

Los detenidos fueron identificados como Trigo “N”, de 22 años; Dilan “N”, de 21; Rubén “N”, de 18; Héctor “N”, alias “Botas”, de 19; Jerson Esaú “N”, de 21, y María Nazaret “N”, de 20 años. De acuerdo con la información disponible, todos tienen domicilio en Tlaltizapán, mientras que dos de ellos son originarios del estado de Guerrero.

Durante la intervención se aseguró una lona blanca con un mensaje de amenaza firmado por el grupo delictivo, además de un arma de fuego corta calibre 9 milímetros abastecida con un cargador y 12 cartuchos útiles, considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También fue asegurado el vehículo en el que se trasladaban, el cual presentaba alteraciones en sus placas. Tanto la unidad como los objetos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Las seis personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica y su posible relación con otros hechos delictivos.

De acuerdo con autoridades estatales, esta es la primera vez en la actual administración que se logra la detención de personas en flagrancia mientras colocaban este tipo de mensajes, los cuales han sido señalados por generar incertidumbre entre la ciudadanía.