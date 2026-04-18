Fiscalía de Michoacán confirma asesinato del ambientalista Lázaro Mendoza; fue calcinado

MORELIA, Mich. (apro).- La Fiscalía General del Estado confirmó el asesinato del ambientalista Lázaro Mendoza, de Paramúen, municipio de Salvador Escalante, tras comprobarse que los restos calcinados de una persona localizados en la localidad de Cungo corresponden a él.

El martes 14 de abril, Lázaro salió para trabajar en una huerta, previamente realizó un reporte para Fragua Radio -donde era colaborador- en la comunidad de El Querendal, y a partir de las tres de la tarde su familia dejó de tener contacto con él.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña informó que este sábado se notificó a la familia una coincidencia el positivo al 100% de la comparativa del ADN, sobre los restos de una persona localizada en un vehículo calcinado en las inmediaciones de la huerta en la que laboraba.

“Ayer se les había otorgado ya un avance del 80% de la veracidad de la información, pero hace unos minutos acabamos de notificarle que sí salió positivo al 100% la comparativa de ADN y, en unos momentos más, se estará haciendo entrega del cuerpo”.

Tras el reporte de la desaparición de Lázaro, habitantes de Paramuén realizaron rondas de búsqueda, además hubo bloqueo carretero ayer viernes en la autopista Siglo XXI en el tramo de la caseta de Zirahuén, para exigir a las autoridades su localización.

El Fiscal, reportó que no se había recibido ninguna denuncia por parte de Lázaro, o de la comunidad, sobre alguna amenaza. “Él fue encontrado a distancia de su predio donde labora y, en éste, se localizaron algunas pertenencias personales, una gorra, por ejemplo, pero también residuos hemáticos y algunos casquillos, que es lo que nos está permitiendo seguir con la investigación”.

Apenas el pasado 12 de abril fue asesinado otro defensor ambiental en Michoacán, se trató de Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de la localidad de El Zangarro, en el municipio Villa Madero. Las autoridades estatales y federales han sido emplazadas por los Comités de Defensa de la zona para proveer seguridad en 15 días, o de lo contrario se levantarán en armas.

Al respecto, Carlos Torres Piña informó que se están haciendo las gestiones con el gobierno del estado y el federal para instalar una base de operaciones interinstitucionales entre Villa Madero y Etúcuaro, que es una de las zonas donde han registrado más agresiones.