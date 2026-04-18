Gran Consejo Maya defiende a Xcaret contra la Corte por uso de símbolos mayas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro). - El Gran Consejo Maya de Quintana Roo respaldó a Xcaret, que sufrió el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la utilización de los símbolos patrimoniales del pueblo originario y reclamó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, negarles audiencia en la defensa de los intereses de dicha empresa, aunque fueron estos mismos miembros de la asamblea indígena que iniciaron el conflicto de apropiación cultural en 2022.

En medio de una serie de contradicciones, este sábado los integrantes del Gran Consejo Maya hicieron una aparición pública tras el fallo de la Corte contra Xcaret, al arribar a una protesta que realizaron canoeros que iban a participar en la Travesía Sagrada Maya, evento cancelado el pasado jueves como consecuencia del conflicto de apropiación cultural que se persigue contra el gigante de los parques ecoturísticos de Cancún y la Riviera Maya.

Los miembros de esta asamblea indígena arribaron a la plaza 28 de Julio, del centro de Playa del Carmen, a bordo de una camioneta tipo van propiedad de Xcaret, que estacionaron a un lado del palacio municipal de esta ciudad. Luego intervinieron en la protesta que encabezaron alrededor de 150 canoeros.

Simón Caamal Coh, presidente del Gran Consejo Maya, se deslindó de estar detrás del proceso legal que ha afectado los intereses de la empresa propiedad del magnate Miguel Quintana Pali, y acusó directamente a otros miembros de su misma comunidad de orquestadores del conflicto contra la firma, como Alejandro Cauich May, general maya del centro ceremonial de Tixcacal Guardia, integrado por descendientes de luchadores de la Guerra de Castas.

“El Gran Consejo Mayas y las comunidades que representamos sí apoyamos las actividades culturales, artísticas, que realiza Grupo Xcaret (...) no es como algunos han querido hacer creer, sólo para engañar que los mayas están en contra de Xcaret. Los únicos que están inconformes son unas personas (...). Queremos decirle al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, que nos ha fallado, nos prometió escucharnos y no cumplió, pasó por encima de nuestras palabras, nuestras costumbres y de la voluntad de nuestros pueblos, nos duele más porque él viene de raíces indígenas, no es correcto hablar de justicia sin hablar al pueblo”, dijo Caamal Coh en un mensaje que leyó a los canoeros de la Travesía Sagrada Maya.

El grupo disidente encabezado por Alejandro Cauich May ha solicitado se le audite al Gran Consejo Maya, pues de acuerdo con el señalamiento de la ministra Yasmín Esquivel Mossa durante la sesión del 26 de marzo cuando se falló contra Xcaret, esta agrupación celebró un contrato con la empresa por la cantidad de 15 millones de pesos para permitir la utilización de los símbolos patrimoniales.

Este sábado a Simón Caamal se le cuestionó sobre este asunto y declaró que es falso el señalamiento. Al final optaron por retirarse en el vehículo de Xcaret, mientras en la plaza 28 de Julio los canoeros de la Travesía Sagrada Maya continuaban mostrando su desencanto por el fallo de la Corte que les arruinó su participación en el evento, que estaba programado para el 15 de mayo próximo.

Guillermo D. Cristy, maestro canoero por casi dos décadas, lamentó la cancelación, pues dejó a la deriva a un grupo de más de 300 personas que iban a recrear el cruce prehispánico en mar abierto con fines religiosos a la isla de Cozumel.

Origen de la disputa

Fue en 2022 que el Gran Consejo Maya presentó una queja ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) por la apropiación cultural de los símbolos patrimoniales que efectuaba Xcaret en sus atracciones turísticas.

De acuerdo con lo reportado por Proceso, en 2023 Xcaret logró un acuerdo con esta asamblea indígena; sin embargo, el Estado mexicano continuó el procedimiento de oficio, tal como lo establece la recién creada Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

No obstante, Xcaret en febrero de 2025 fue beneficiado por un juez federal de la Ciudad de México, vía juicio de amparo, con una suspensión definitiva que le permitió continuar con la utilización de símbolos patrimoniales del pueblo maya en sus atracciones turísticas.

Finalmente, luego de atraer el caso, el pasado 26 de marzo la Corte falló contra esta empresa y le retiró la medida del juez federal.

El jueves 16, Xcaret informó que determinó suspender la Travesía Sagrada Maya para no crear una mayor controversia y no porque estuviera obligada a retirar los símbolos patrimoniales de sus atracciones, pues se desconocen los efectos del fallo de la Suprema Corte, la cual no ha publicado el resolutivo oficial.