Liberan a director de Agua Potable de Malinalco que fue "levantado" por un comando armado

Localizan con vida al director del Organismo del Agua de Malinalco, quien fue "levantado" por un grupo armado. Foto: Especial

TOLUCA, Edomex., (apro) .- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el ayuntamiento de Malinalco confirmaron que Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable (OPDAPAS) de Malinalco, quien el pasado 15 de abril fue “levantado” por un comando armado, ya fue liberado y se encuentra con sus familiares.

El funcionario municipal refirió a los policías de investigación que la mañana de este día "fue dejado sobre una calle del municipio”, e indicó que por el momento no desea rendir entrevista formal en sede ministerial ni ser certificado en su estado de salud, ya que "no se encuentra en condiciones".

Para localizarlo, desde el pasado miércoles se dispuso un operativo que involucró a elementos de la Fiscalía mexiquense, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Federal, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad estatal, en la zona de desaparición.

Sin embargo, el servidor público extraído no fue encontrado, sino liberado por sus captores, y regresó a su casa por propio pie. Al conocer de su regreso, personal de la Fiscalía se trasladó a su domicilio en aras de continuar con las investigaciones.

Por su parte, a través de sus redes sociales el gobierno municipal informó que, “gracias a la intervención oportuna y coordinada de las instancias de Seguridad Estatales y Federales, Rogelio ya se encuentra a salvo y de regreso con sus seres queridos”.

La autoridad municipal indicó que este hecho doloroso le hace recordar que enfrenta retos y pendientes en materia de seguridad, que están en búsqueda de soluciones.

“Lejos de permitir que el miedo nos divida, este momento debe servir para fortalecer nuestra unión. Como administración, reafirmamos nuestro compromiso de seguir reforzando las estrategias en materia de seguridad y mantener la colaboración estrecha con los distintos órdenes de gobierno para devolverle a Malinalco la paz que merecen sus habitantes”, indicó.

Sin embargo, indicó que la seguridad no solo se construye con mayor vigilancia en las calles, sino también dentro de los hogares, por lo que convocó a las familias malinalquenses a promover el respeto, la honestidad y el trabajo como valores cotidianos para fortalecer el tejido social.

También llamó a la ciudadanía a no difundir rumores o especulaciones que afecten a las personas o instituciones.

Rogelio Poblete fue retenido el pasado miércoles por un grupo de hombres armados, unos metros antes de llegar a sus oficinas, y obligado a abordar una unidad que huyó con rumbo desconocido.

Hace unas semanas también se denunció el “levantón” de un vendedor de tamales en la comunidad de San Nicolás. Familiares y amigos bloquearon la carretera Tenancingo-Chalma para presionar su búsqueda, aunque las autoridades no han informado si ya fue localizado.

Hace unos días también fueron privados de la libertad el presidente municipal de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital general, rescatados días después con un operativo coordinado desde la Federación.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad nacional, atribuyó la sustracción de ambos a integrantes de La Familia Michoacana (LFM).

En el municipio mexiquense de Malinalco, ubicado al sur del Estado de México, las autoridades reconocen presencia de células de LFM y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).