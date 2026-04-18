Once policías de Ecuandureo que participaron en quemas tras muerte de “El Mencho” están prófugos. Foto: X: @Juan_OrtizMX

MORELIA, Mich. (apro).- Los once policías del municipio de Ecuandureo que fueron detenidos por su presunta participación durante la quema de vehículos y bloqueo de carreteras en Michoacán tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes,?“El Mencho”, y posteriormente, fueron liberados por orden de un juez de control, se encuentran actualmente en calidad de prófugos.

Así lo confirmó el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, quien refirió que no se ha podido dar con su paradero luego que, el 11 de abril una magistratura de Sala Unitaria Penal analizó la apelación promovida por la Fiscalía y determinó revocar la resolución que concedió la salida de suspensión condicional del proceso a los uniformados.

Los?policías fueron detenidos el 24 de febrero?cuando viajaban en dos vehículos con capuchas, armas, drogas y?equipo táctico con insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).?Diez son originarios del estado de Jalisco y uno de Michoacán.?

Entre los detenidos se encontraba Jorge Andrés “N”.,?director de la Secretaría Pública municipal, originario de Ocotlán, Jalisco, nombrado en el cargo por?el alcalde?Jorge Luis Estrada Garibay, que arribó al poder en 2024 vía?la alianza del PAN con PRI y PRD. Junto con los elementos a su mando, pretendió impedir a la Guardia Civil el retiro de vehículos que permanecían bloqueando los caminos, tras la muerte del líder del CJNG.