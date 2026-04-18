Refuerzan seguridad en Villahermosa con operativo interinstitucional ante alta incidencia criminal

Elementos de la Marina, Policía estatal y de la Guardia Nacional en el arranque del operativo interinstitucional, "Tabasco Seguro". Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Ante la alta incidencia de violencia criminal que registra Tabasco, con ejecuciones que en ocasiones alcanzan hasta dos o más personas asesinadas por día, las autoridades implementaron en la capital Villahermosa el Operativo Interinstitucional “Tabasco Seguro”, con el objetivo de disuadir y debilitar a los grupos delictivos que operan en la entidad.

La mañana de este sábado fue localizado sin vida un taxista en el municipio de Jalapa; su unidad de transporte público fue abandonada en un palmar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre un camino de la ranchería Santo Domingo, donde el hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza. El taxi, con número económico 501 que conducía la víctima, fue localizado posteriormente en la zona de Aquiles Serdán, también dentro de un palmar.

Ambos sitios fueron acordonados por elementos de la Policía Municipal de Jalapa, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

En cumplimiento de la estrategia de seguridad del gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, desplegó este operativo de forma especial en el municipio de Centro.

En un comunicado, la dependencia informó que, como parte de las maniobras, se realizan recorridos de vigilancia intensivos y patrullajes preventivos en colonias como Tamulté, 18 de Marzo, Indeco, Atasta, Guadalupe Borja, Ixtacomitán, Tierra Colorada, Fraccionamiento Insurgentes y Lagunas, así como en diversas rancherías y zonas aledañas entre las que destacan Ocuiltzapotlán, Boquerón, Luis Gil Pérez, Medellín y Pigua, Jolochero, Macultepec, Villa El Cielo, Carrillo, Bicentenario, La Huasteca y Dos Montes, lugares con alta incidencia delictiva.

Estas acciones, dijo, buscan inhibir conductas delictivas, particularmente las ejecuciones vinculadas a disputas territoriales entre grupos criminales, fortalecer la presencia de las autoridades en el territorio y brindar mayor seguridad a las familias tabasqueñas.

Según el despacho informativo, el Gobierno de Tabasco y la SSPC reafirman su compromiso de mantener operativos permanentes que contribuyan a la paz y tranquilidad en la entidad; también invitaron a la ciudadanía a colaborar reportando cualquier situación sospechosa al número de emergencias 9-1-1 o de manera anónima al 089.

Con este despliegue interinstitucional se pretende enviar un mensaje de disuasión a los grupos criminales de que las fuerzas de seguridad no permitirán que la violencia continúe escalando en Tabasco, que lleva meses inmerso en una disculpa entre bandas delictivas, situación que se agravó a raíz de la detención, en septiembre pasado, del exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, señalado por las autoridades por ser líder del cártel local La Barredora, en su momento vinculado con la organización criminal del recientemente abatido capo Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.