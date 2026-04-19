Abogados logran no vinculación de Froylán Salazar; defensa denuncia siembra de evidencia

MORELOS (apro).- Una jueza de control determinó no vincular a proceso al abogado Froylán Salazar, detenido mientras asesoraba a uno de sus clientes, al considerar que no se acreditaron elementos suficientes para imputarle los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud. La defensa —integrada por al menos una decena de litigantes— sostuvo que durante su detención policías de Morelos le habrían sembrado un arma y droga.

La juzgadora también ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles irregularidades en la actuación de los elementos policiales que participaron en la detención, incluidos señalamientos de siembra de evidencia y presuntos actos de tortura denunciados por la defensa.

Hay que recordar que Froylán Salazar fue detenido el 10 de abril mientras asesoraba a uno de sus clientes. De acuerdo con la defensa y el propio litigante, existe un video difundido en redes sociales en el que se observa la intervención de los elementos policiales y la presunta siembra de un arma y droga en su mariconera o bolso.

El fallo se sustentó, de acuerdo con la defensa, en el desahogo de peritajes en materia de informática y criminalística, así como en testimonios y en el análisis del video que circuló en redes sociales, el cual fue incorporado como prueba.

El abogado Víctor Javier Hernández Vega, integrante del equipo de defensa, explicó que durante la audiencia —que se prolongó por cerca de ocho horas— se confrontaron las versiones de los agentes con la evidencia videográfica.

“El video es claro y contundente: él no llega a romper las cintas de seguridad, no hace el amague que dicen y no se acreditó que portara el arma de fuego ni los estupefacientes”, afirmó.

Añadió que tampoco se encontraron huellas dactilares en el arma asegurada. “Se hizo la foscopía y establece que no hay huellas de nadie; entonces tuvieron que haberla manipulado”, sostuvo.

El litigante indicó que la defensa pidió a la autoridad judicial dar vista a la fiscalía estatal para investigar tanto la actuación policial como posibles actos de tortura durante la detención.

Hernández Vega consideró que el caso exhibe la necesidad de mayor vigilancia sobre los procedimientos policiales y destacó la participación de múltiples defensores durante la audiencia. “Es el momento en que nos tenemos que unir los defensores; esto que le pasó a un abogado nos puede pasar a cualquiera”, señaló.

“Nada de lo que me imputan es cierto”: Froylán Salazar

Por su parte, Froylán Salazar relató que fue detenido el 10 de abril mientras asesoraba a un cliente, en un contexto en el que —según dijo— se encontraba en el lugar únicamente en ejercicio de su labor profesional.

En entrevista para Proceso, explicó: “Nada más sentí cómo me arrebataron la mochila y ya, no me dejaron ver qué estaban haciendo; después me dijeron que traía un arma y droga, pero yo no portaba absolutamente nada”.

Detalló que fue trasladado a instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la llamada Torre Morelos, donde permaneció varias horas incomunicado. Señaló que durante ese tiempo le fueron retirados sus teléfonos celulares y que posteriormente tuvo conocimiento de que su información personal había sido intervenida.

“Me preocuparon mucho mis datos, porque accedieron a mis teléfonos; tengo miedo de que se filtre información que es completamente privada”, dijo.

El abogado sostuvo que en ese espacio también se registraron actos de presión y trato agresivo por parte de los elementos que lo detuvieron. Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía, donde permaneció hasta que se definió su situación jurídica.

Sobre la audiencia, explicó que esta inició con varias horas de retraso y que fue necesario cambiar de sala debido a la cantidad de defensores que acudieron a respaldarlo. “Nunca había visto una defensa así, fuimos muchos abogados y eso también evidenció la gravedad del caso”, señaló.

Salazar afirmó que el video difundido en redes sociales fue clave para su liberación. “Ahí se ve claramente cómo ocurre todo; ese video fue lo que permitió demostrar que me sembraron las evidencias”, sostuvo.

Tras la resolución judicial, insistió en que su detención fue irregular. “Para mí esto no es un error, fue un montaje; lo digo con toda claridad”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo de todos sus colegas abogados que participaron en su defensa, a quienes reconoció por su acompañamiento, solidaridad y apoyo jurídico durante todo el proceso. “Estoy muy agradecido con todos mis colegas que se sumaron, que me respaldaron y que hicieron posible que se demostrara lo que ocurrió”, señaló.

Agregó que ya analiza proceder legalmente contra el Estado por los hechos ocurridos. “No se puede permitir que te detengan así, que te fabriquen delitos y que después no pase nada”, dijo.

Sobre las versiones que lo vinculan con personas relacionadas con actividades delictivas, el litigante negó tajantemente la información que ha circulado al respecto y rechazó su veracidad. Consideró que dichos señalamientos forman parte de un proceso de criminalización en su contra.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de seguridad para revisar el actuar de sus elementos y evitar la repetición de estos hechos. “Que se investigue a fondo, que no se encubra a nadie y que se garantice que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó.