Ataque en Oaxaca deja tres jóvenes muertos, entre ellos el sobrino del secretario de gobierno

OAXACA, Oax. (apro).- En menos de 48 horas después de que el gobierno de Salomón Jara Cruz presentó el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, con el objetivo claro de atender las causas, recuperar espacios y fortalecer la confianza ciudadana hacia el gobierno, fueron ejecutados tres jóvenes en un ataque armado entre ellas víctimas se encuentra el sobrino del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que en el ataque armado perpetrado este sábado en la calle David López Nelio y la Avenida Francisco Toledo del municipio de Juchitán de Zaragoza fueron ejecutados Héctor J. S. M., de 20 años de edad, y Erick C. M., de 24 años de edad, mientras que David López Valdivieso, falleció en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, a causa de las lesiones sufridas por impactos de arma de fuego.

El gobernador Salomón Jara Cruz confirmó el asesinato de David López Valdivieso con una esquela que posteó en su cuenta X @salomonj: “Lamento profundamente el fallecimiento de David López Valdivieso, hijo del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Angélico López Cortés. Expreso mis mas sentidas condolencias a su familia, amistades y seres queridos ante esta irreparable perdida. Les acompaño con respeto y solidaridad”.

Descanse en paz. pic.twitter.com/SiBsJQgOTF — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 19, 2026

Antes, posteo: “Condenamos enérgicamente el incidente armado ocurrido este día en Juchitán de Zaragoza, en el que lamentablemente tres personas perdieron la vida. Juchitán es tierra de mujeres y hombres de bien. Lo sucedido hoy nos exige redoblar esfuerzos, actuar sin titubeos y con toda la fuerza del Estado. No hay espacio para bajar la guardia. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y reiteramos que no están solas; contarán con todo nuestro respaldo.

La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes, con indicios asegurados y líneas de investigación en curso. Desde el Gobierno del Estado reiteramos que no habrá impunidad y que se continuará trabajando de manera coordinada para dar con los responsables. Por Juchitán, ni un paso atrás. La paz se construye con determinación, con justicia y con acciones firmes en defensa de nuestro pueblo”, puntualizó.

Antes, la Fiscalía informó que como resultado de la intervención de la Comandancia de Alto Impacto, se iniciaron los trabajos de investigación ministerial tras un incidente armado registrado este sábado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La prioridad de la institución se centró en el procesamiento del lugar de intervención, ubicado en la intersección de la calle David López Nelio y la Avenida Francisco Toledo.

En dicho sitio, peritos especialistas y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recolectaron indicios balísticos consistentes en casquillos percutidos y ojivas.

Asimismo, se procedió al aseguramiento de un mototaxi de color rojo, elemento fundamental que ha permitido establecer líneas de investigación sólidas para dar con el paradero de los agresores.

Cabe recordar que apenas el 15 de abril, el gobernador Salomón Jara presentó el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” como una estrategia integral que atenderá las causas de la violencia, recuperará espacios públicos y fortalecerá la confianza ciudadana.

En ese evento, el morenista afirmó que “se actuará con determinación y sin titubeos contra quienes infrinjan la ley; la lucha contra la delincuencia será frontal, no habrá ni tolerancia ni impunidad; nuestro gobierno no será ni omiso ni complaciente”.

No pasaron ni tres días cuando se perpetró otro ataque armado en ese municipio considerado el más peligroso de Oaxaca y el quinto con más homicidios dolosos en el país.