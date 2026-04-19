Concluye quinta diligencia en fosas de Jojutla con 30 cuerpos recuperados (Video)

MORELOS (apro).- Con la recuperación de aproximadamente 30 cuerpos, entre ellos mujeres, menores de edad y bebés, concluyó la quinta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, informaron buscadoras morelenses, tras detallar que habrá una intervención más en mayo.

Se trata de fosas comunes, donde de acuerdo con los colectivos, durante años personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) —hoy Fiscalía General del Estado— inhumó de manera irregular cuerpos de personas no identificadas.

La representante del Colectivo Regresando a Casa Morelos, Edith Hernández Torres, informó que en esta quinta etapa se registraron alrededor de 30 cuerpos exhumados, durante una intervención en la que se incorporaron procedimientos como la toma de dactiloscopia para apoyar la obtención de perfiles genéticos.

Señaló que, aunque estas herramientas han ampliado las posibilidades de identificación, en algunos casos el deterioro de los restos impide la obtención de muestras viables. “Hay algunos cuerpos que ya, por el paso de los años, no se les es posible sacar perfil genético y esa es una preocupación para las familias”, dijo.

Explicó que la determinación sobre la viabilidad de las muestras genéticas se realiza de manera conjunta entre la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y el Centro de Identificación Humana de Coahuila, instancia que participa en el procesamiento especializado.

Por su parte, Amalia Alejandra Hernández Hernández, del colectivo Desaparecidos Tetelcingo Jojutla, señaló que la intervención concluyó tras varias semanas de trabajo con retrasos operativos vinculados a la organización interna de los hallazgos, como la asignación de nomenclaturas individuales para cada indicio.

En este contexto, la activista describió también el perfil de algunos de los restos localizados durante la jornada: “Hubo niños, mujeres; aproximadamente cinco mujeres y tres niños. El último caso fue un neonato de seis o siete meses de gestación”, expuso.

Agregó que uno de los pendientes fue la falta de entrega del plan de exhumaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada por el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar, documento que —afirmaron los colectivos— no les fue proporcionado.

Las buscadoras sostuvieron que dicho plan es necesario para conocer la ruta de trabajo y dar seguimiento a los procesos periciales y de identificación.

Hernández Hernández añadió que durante esta fase se observó una mayor disposición operativa en las labores periciales, con el suministro de insumos y la participación de distintas áreas especializadas como medicina, antropología, odontología y genética.

Detalló que los colectivos participaron en campo, criba y mesa de trabajo, con ajustes en la dinámica de observación, lo que permitió identificar elementos como tatuajes en algunos restos.

Asimismo, señaló que persisten pendientes en la identificación de cuerpos exhumados desde intervenciones anteriores, así como en la integración completa de dictámenes periciales.

La siguiente intervención está prevista para el 25 de mayo, a la espera de avances en dictámenes y resultados genéticos que permitan continuar con los procesos de identificación.