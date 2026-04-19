Detienen en Mazatlán a dos operadores de Los Chapitos

Autoridades federales detuvieron a Efraín “N” y a Jesús “N”, identificados como presuntos?operadores de Los Chapitos, durante operativos realizados en Mazatlán. Foto: @GabSeguridadMX

CULIACÁN, Sin. (apro).- Autoridades federales detuvieron a Efraín “N” y a Jesús “N”, identificados como presuntos operadores de Los Chapitos, durante operativos realizados en Mazatlán.

En diferentes despliegues logran además asegurar armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Estos operativos se realizaron en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines, en donde aseguraron también drogas, y según información de autoridades federales, la afectación al crimen organizado sería poco mayor a los 2.5 millones de pesos.

En el despliegue no hubo enfrentamiento alguno, participando elementos de la Secretaría de Marina (Semar),?Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la?República (FGR).