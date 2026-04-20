Asesinan a comandante en Temixco; hechos violentos dejan tres muertos en un día

CUERNAVACA, Mor (apro).- Un comandante de la policía fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en Temixco, en un ataque armado ocurrido a plena luz del día. Con este caso, suman 10 elementos policiacos asesinados en lo que va del año en Morelos.

Horas antes, en Cuautla fue localizado el cuerpo de una persona sin vida con signos de violencia; más tarde, en Jiutepec, un hombre fue asesinado en la colonia Los Pinos, mientras que en Cuernavaca un hombre en situación de calle fue asesinado y, en un hecho distinto, se registró un asalto a cuentahabientes en una sucursal bancaria.

El ataque en Temixco ocurrió en el poblado de Acatlipa, a un costado de la carretera federal Cuernavaca–Taxco. La víctima fue identificada como Alfredo Guzmán, comandante en activo de la policía municipal, quien se encontraba en su día de descanso.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando fue interceptado por sujetos armados cuando salía a realizar una compra. Le dispararon en repetidas ocasiones.

El cuerpo quedó junto a una camioneta negra en la zona del ataque. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio, donde acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. No se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio. De manera preliminar, se indicó que el comandante habría recibido amenazas previas, versión que no ha sido confirmada oficialmente.

En Cuautla, durante la madrugada, fue localizado el cuerpo de una persona en la colonia Gabriel Tepepa, sobre la calle Benito Juárez, a la altura de una iglesia. El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia de la policía municipal.

El cuerpo estaba envuelto en una cobija y presentaba signos de violencia. La zona fue asegurada y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense. La víctima permanece en calidad de desconocida.

Más tarde, en Jiutepec, un hombre fue asesinado en la colonia Los Pinos. El hecho fue atendido por autoridades locales; hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias de la agresión.

En Cuernavaca, además del asalto a cuentahabientes en una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida San Diego —donde a una de las víctimas le fue robada una cantidad aproximada de 50 mil pesos—, un hombre en situación de calle fue asesinado a tiros en la colonia Del Lago. En ninguno de los hechos se reportaron personas detenidas.