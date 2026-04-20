Balean y asesinan en Chiapas a la Reina de Reinas México LGBT+

Balean y asesinan en Chiapas a la Reina de Reinas LGBT+ de México. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chi. (apro).- Noé Alejandro López Martínez, de 27 años, integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ y destacado ganador de certámenes de belleza, fue asesinado a tiros la noche del sábado frente a una cenaduría en el municipio de Cintalapa, confirmaron autoridades locales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido información oficial sobre este transfeminicidio, una omisión que ha sido severamente criticada por diversos colectivos que califican el ataque como un crimen de odio.

López Martínez ostentaba el título de Reina de Reinas edición 2025 y tenía programado recibir formalmente la corona el próximo mes de junio en la Ciudad de México, durante el certamen nacional Reina de Reinas México XL 2026.

Además de su destacada presencia en las pasarelas, era ampliamente conocido y apreciado en su comunidad por su oficio como maquillista profesional.

La organización Num México Gay expresó su profundo pesar y exigió justicia ante lo que calificaron como una muerte "cobarde y despiadada". A través de un comunicado, manifestaron que la familia NUM México Gay se encuentra en luto nacional tras el arrebato de su actual soberana, enviando sus condolencias a la filial en Chiapas y exigiendo que la justicia se haga valer.

De acuerdo con los reportes oficiales, la agresión ocurrió en la calle José María Morelos, en la colonia Linda Vista Poniente. Dos sujetos armados se aproximaron a Noé Alejandro y abrieron fuego de manera directa para después huir del sitio de forma inmediata.

Pese a que testigos y acompañantes solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencia, el joven ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendido.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y la Guardia Estatal para acordonar la zona y preservar la escena del crimen, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Este crimen se registra en un contexto de alta violencia en Cintalapa, municipio que desde hace cinco años enfrenta una cruenta disputa territorial entre facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, la violencia de género continúa al alza en la entidad. Según datos de la colectiva 50+1, en lo que va del año se han contabilizado 14 feminicidios en Chiapas, destacando marzo como el mes más violento con seis casos confirmados.

Apenas este sábado fue sepultada en Tuxtla Chico la joven Beany Lozano García, de 18 años, presuntamente asesinada por su pareja, lo que subraya la grave crisis de seguridad que atraviesan las mujeres y las poblaciones vulnerables en el estado.