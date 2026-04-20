Brenda desaparece tras oferta laboral; Fiscalía de Morelos reacciona tras ser exhibida

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Brenda Kelly, de 29 años, desapareció en Axochiapan tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo contactada en redes sociales.

Su familia denunció el caso ante la Fiscalía de Morelos, pero la búsqueda se activó hasta que su abogado exhibió, en una transmisión en vivo, irregularidades del personal de la región oriente, como la emisión de una ficha con datos erróneos y la negativa a reconocer su representación legal.

En el mismo municipio, las autoridades buscan a Saira Ponce García, de 34 años, desaparecida desde el 13 de abril de 2026 en Jolalpan. Con base en información recabada, se presume que pudo haber acudido a Axochiapan por una oferta laboral difundida en redes sociales.

Los casos se suman a otros reportes de desapariciones relacionadas con supuestas ofertas de trabajo en internet, como el de Edith, en la Ciudad de México, quien salió a una entrevista laboral y posteriormente fue reportada como desaparecida y localizada sin vida.

Ficha de búsqueda

La entrevista de trabajo captada de redes

Eugenia Santaner Ortiz, madre de una joven de 29 años desaparecida en este municipio, informó que su hija salió de su domicilio el jueves alrededor de las 10:00 horas para acudir a una supuesta entrevista de trabajo y ya no regresó.

De acuerdo con su testimonio, el contacto se realizó por redes sociales y WhatsApp, donde le ofrecieron una cita en el punto conocido como Parque El Corazón del Niño, en Axochiapan.

“Salió en su moto… me enseñó el mensaje de la entrevista a las 10 en El Corazón del Niño”, relató.

La última comunicación ocurrió cerca de las 11:00 horas; después, el teléfono dejó de responder.

Al acudir al lugar, la familia fue informada de que no había ninguna actividad ni instalación relacionada con entrevistas de trabajo.

“No había nada de eso”, señalaron habitantes de la zona.

La denuncia fue presentada ante autoridades municipales y posteriormente canalizada a la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, en Cuautla, donde —según la familia— fue formalizada cerca de 48 horas después.

De acuerdo con información obtenida por Proceso, la oferta laboral era para actividades de producción de berries, siembra y trabajo en invernadero, y se ofrecía para los estados de Jalisco, Guanajuato, Sonora y California. Se prometían contratos de dos a cuatro meses, comida, seguro social, vivienda y prestaciones de ley.

La fiscalía atendió hasta que fue exhibida

El abogado Jonathan Galicia denunció, durante una transmisión en vivo en redes sociales, presuntas irregularidades en la atención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en el caso de la desaparición de Brenda Kelly Analco Santanero, ocurrida en el municipio de Axochiapan.

De acuerdo con el litigante, la familia acudió a la Fiscalía en Cuautla para solicitar su designación como asesor jurídico y el acceso a la carpeta de investigación; sin embargo, no fueron atendidos. “La Fiscalía General de Justicia del Estado se ha negado, en este momento, en Cuautla, a atendernos, a recibirnos un escrito”, señaló.

También refirió que personal de la institución les informó que no había agentes del Ministerio Público disponibles durante el fin de semana. “Nos dijeron que el día de hoy, sábado y domingo, no hay un agente del Ministerio Público que pueda atendernos”, expuso.

Galicia agregó que se les indicó que la atención y el acceso a la carpeta se realizarían hasta el lunes, pese a la urgencia del caso. “Tenemos que hacerlo el día lunes”, afirmó.

El abogado señaló además inconsistencias en la ficha de búsqueda emitida por la autoridad estatal. “La Fiscalía General de Justicia elaboró una ficha de búsqueda que está errónea”, dijo, al precisar que la última vez que fue vista la joven fue el 16 de abril y no el 17 como aparece en el documento oficial.

Tras la negativa en Cuautla, informó que acudirían a la Fiscalía General del Estado para insistir en la atención del caso y el acceso a la información de la investigación.

Luego de ser exhibidos en redes sociales, personal de la Fiscalía de la región oriente modificó su postura y comenzó las labores de búsqueda junto con la familia. En un comunicado, la institución aseguró que realiza un “intenso trabajo” para su localización.

Finalmente, la madre de Brenda Kelly dirigió un mensaje al fiscal de Morelos y a la gobernadora Margarita González Saravia:

“Que la Fiscalía y la gobernadora muevan sus influencias como si mi hija fuera de ellos, de los ricos. No porque somos pobres nos tengan de un lado a otro sin hacernos caso”, expresó.

La familia pidió agilizar la búsqueda y difundir el caso para lograr su localización con vida.

Poblana buscada en Axochiapan

La Fiscalía General del Estado de Puebla activó el Protocolo Alba para la localización de Saira Ponce García, de 34 años, desaparecida desde el 13 de abril de 2026 en el municipio de Jolalpan.

La autoridad ministerial solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Morelos para la búsqueda en Axochiapan, donde existen indicios de que la mujer pudo haberse trasladado tras recibir una supuesta oferta de trabajo a través de redes sociales.

Saira Ponce García mide 1.45 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y cabello castaño oscuro, ondulado a la altura de los hombros.

El día de su desaparición vestía playera blanca, mallones negros y tenis azul con gris, y llevaba una bolsa de nylon con documentos personales.

La carpeta de investigación corresponde al número FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/IZUCARMAT-1/000483/2026.