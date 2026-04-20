Desalojo en Villa Comaltitlán; rescatan a funcionarios retenidos y liberan carretera costera (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una jornada de protesta que se prolongó durante 18 horas en el municipio de Villa Comaltitlán culminó la tarde de este domingo, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaran un operativo para desalojar un bloqueo carretero, liberar la vía costera y rescatar a funcionarios estatales retenidos.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la intervención con uso de la fuerza pública se determinó tras la ruptura del diálogo la mañana de este domingo.

Entre los retenidos se encontraba el fiscal de Istmo-Costa, Miguel Ángel Maza de la Cruz, quien fue amarrado y rociado con gasolina por los manifestantes, lo que elevó el riesgo de un acto extremo y detonó la incursión de las corporaciones de seguridad.

También fueron retenidos dos representantes de la Secretaría de Gobierno.

Durante el operativo, en el que participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La acción dejó al menos dos elementos de seguridad lesionados y generó afectaciones a pobladores ajenos al conflicto.

“No deben lanzar eso, hay niños aquí”, denunció una vecina, luego de que los gases alcanzaran viviendas cercanas al punto del bloqueo.

La movilización inició la noche del sábado, encabezada por familiares y conocidos de Óscar José González Reynoso, un adolescente de 16 años y estudiante del Cecyte Plantel 03, quien murió el pasado miércoles tras ser atropellado al salir de la escuela.

Los inconformes acusaron negligencia de las autoridades, al señalar que el presunto responsable no fue detenido oportunamente pese a existir condiciones para ello. Ante la falta de respuesta institucional en los días posteriores, la comunidad optó por bloquear una de las principales vías de la región.

Tras el avance de las fuerzas estatales, los manifestantes se dispersaron. Fuentes de seguridad reportaron 22 personas detenidas; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un informe oficial con el balance final de heridos o arrestos.

La liberación de la carretera restableció la circulación en un punto clave para el comercio internacional. El bloqueo mantuvo varados durante casi un día a cientos de automovilistas, unidades de transporte público y camiones de carga que transitan entre México y Centroamérica.

El tránsito fluyò con normalidad, mientras un destacamento de seguridad permaneció en la zona para evitar nuevos actos de violencia o la reactivación del bloqueo.