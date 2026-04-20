Desmantelan centro de operaciones de célula delictiva y aseguran un arsenal de alto poder en Oaxaca. Foto: Especial

OAXACA, Oax. (apro.- Luego de la ejecución del líder de transportistas Iván Tomás Luis Villaseca y sus dos escoltas, la Fiscalía General de Oaxaca junto con el Gabinete de Seguridad desmantelaron el centro de operaciones de una célula delictiva donde aseguraron un arsenal que incluye armas largas de grueso calibre tipo AK-47 y AR-15, así como pistolas tipo Glock (calibre 9 mm) y una TH380

Mediante la ejecución de un cateo, se desmanteló un centro de operaciones y se logró el aseguramiento de un arsenal de alto poder y equipo táctico, derivado de las investigaciones por el homicidio de tres personas en San Sebastián Tutla, hechos por los cuales se obtuvieron indicios que permiten establecer perfil de cuatro autores de homicidio, así como de otras personas que estarían involucradas.

Cabe mencionar que un comando armado ejecutó al dirigente de transportistas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM Joven), Iván Tomás Luis Villaseca y a sus dos escoltas.

El atentado en el que fueron ejecutados el líder de transportistas Iván Tomas Luis Villaseca y sus escoltas Erick L.L., y Felipe de Jesús C.M., se perpetró este jueves 16 de abril alrededor de las 22:30 horas, en las oficinas de CATEM Joven, ubicadas en Privada de Nogales y Camino Nacional en San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la capital de Oaxaca.

La intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y su Unidad de Homicidios, así como agentes del grupo de homicidios, se activó tras los hechos registrados el pasado miércoles 16 de abril, donde fueron asesinados Iván Tomás L. V. (líder de un gremio de transportistas), F. J. C. M. (alias “El Parquita” o “El Firus”) y E. L. L. (alias “La Flaca”).

En un comunicado informaron que el uso de herramientas de geolocalización y el análisis de video del C5i fueron determinantes para rastrear, en menos de 24 horas, el trayecto de los cuatro presuntos sicarios que, a bordo de una camioneta Frontier (que ya fue asegurada), huyeron con dirección a Camino Nacional tras consumar la agresión.

En el inmueble intervenido, localizado en Tlalixtac de Cabrera, los agentes investigadores y peritos especializados, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, aseguraron un arsenal que incluye armas largas de grueso calibre tipo AK-47 y AR-15, así como pistolas tipo Glock (calibre 9 mm) y una TH380.

Destaca el aseguramiento de una camioneta Nissan tipo Frontier, color gris con vidrios polarizados, vehículo que tras los análisis preliminares de seguimiento de C5i se establece como la unidad utilizada para perpetrar el ataque armado contra las oficinas sindicales.

Asimismo, se incautó equipo táctico consistente en kits de chalecos balísticos, fornituras, cargadores abastecidos y un par de esposas.

Esta acción, respaldada por el Gabinete de Seguridad, reafirma la fortaleza institucional de la Fiscalía de Oaxaca, pues el uso de la inteligencia criminal es el eje central para desarticular centros de operaciones ilícitas y garantizar que no haya impunidad en la entidad.