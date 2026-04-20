Disparan contra trabajadores en huelga de la UAG en Acapulco; matan a una mujer

CHILPANCINGO, Gro (apro).- La noche de este domingo en Acapulco un hombre armado asesinó a una trabajadora y lesionó a otra mujer y un hombre que estaban en huelga para exigir al rector Javier Saldaña Almazán equipo e insumos para los laboratorios de análisis clínicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Los sobrevivientes aseguraron ante las autoridades ministeriales que el viernes el rector Javier Saldaña los amenazó. Les dijo que si no levantaban el plantón se atuvieran a las consecuencias.

De acuerdo con el reporte ministerial a las 7 de la noche un hombre de complexión delgada, quién vestía playera blanca, pantalón de mezclilla y portaba cubrebocas llegó hasta donde se encontraban los trabajadores universitarios y sin mediar palabra les disparó con un arma de fuego.

El crimen se cometió en la Coordinación General de la Zona Sur ubicada en la calle Río Balsas esquina Río Coyuca, atrás de la tienda Soriana, en la colonia Vista Alegre. Una vez cometida la agresión decenas de policías y militares llegaron al lugar de manera aparatosa.

La trabajadora universitaria que fue privada de la vida fue identificada como Ivonne Hernández, qien era trabajadora eventual de guardias de la facultad de Odontología.

Mientras que los lesionados son Angela Cantú Martínez y Flavio Herrera Mejía, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital general El Quemado. Su estado de salud de los empleados de la UAG fue reportado de gravedad.

Flaviano Herrera es delegado sindical y dirigente del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores de la UAG.

En el lugar peritos de la Fiscalía General de Guerrero localizaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Denuncian abandono

El pasado lunes 13 de abril por la mañana, trabajadores de los Laboratorios de Análisis Clínicos de la UAG suspendieron de manera indefinida sus labores y tomaron las instalaciones de la Coordinación General de la Zona Sur para denunciar el abandono de sus instalaciones y exigir equipo e insumos para el laboratorio, así como la reinstalación de personal despedido de manera injustificada.

Ese día, los universitarios anunciaron que las instalaciones continuarían cerradas hasta que fueran atendidos por el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán.

Saldaña Almazán respondió con una denuncia ante el área jurídica en contra de los universitarios y los acusó de buscar canonjías que no se han ganado.

El pasado 13 de marzo integrantes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (FREG), que se manifestaban en la entrada a Ciudad Universitaria de la UAG en Chilpancingo, fueron agredidos a golpes por hombres desconocidos.

Los hombres se presentaron con los rostros cubiertos y se llevaron las mesas, lonas y aparato de sonido de los universitarios que solicitaron una auditoría para el rector Javier Saldaña que lleva 11 años en el poder.

El rector se encuentra en plena campaña anticipada para que el senador Félix Salgado, a quien considera su "máximo líder político" sea candidato a gobernador por Morena.