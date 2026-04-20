Empleados estallan huelga de puertas cerradas en la Universidad Michoacana

MORELIA, Mich. (apro).- Este lunes, los empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) determinaron estallar la huelga a puerta cerrada al considerar que los ofrecimientos realizados por la rectoría a cargo de Yarabi Ávila González, pretenden “rasurar” su Contrato Colectivo de Trabajo.

A las 19:00 horas de este día se colocarán las banderas rojinegras en la Universidad Michoacana que, desde el 2013 –en que las clases pararon 47 días- no vivía una huelga a puertas cerradas. La última que se registró fue de puertas abiertas en 2016.

La decisión de estallar a huelga se dio de manera unánime este lunes durante la asamblea del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), en la que participaron 1,745 trabajadores de un padrón de 2,200. Ahí el dirigente sindical, Eduardo Tena Flores dio lectura al ofrecimiento que el pasado sábado les hizo llegar la rectoría.

Poco después en entrevista, Tena señaló que “la rectoría aventó –como si fuéramos perritos de carnicería- un chorizo creyendo que nos íbamos a ir sobre él, que íbamos a aceptar sus propuestas estúpidas. ¿Qué hizo?, nos rasura el Contrato Colectivo en seis cláusulas, una de ellas que es la más importante, para que solamente podríamos revisar el Contrato Colectivo de manera bianual y no anual como se establece. Hay cláusulas donde, en lugar de beneficiarnos, nos quita recursos”.

Explicó que existen dos emplazamientos a huelga por revisión contractual, uno de 2025 a partir de una resolución judicial, y la de 2026. En el caso de la primera el SUEUM no ha recibido ningún ofrecimiento económico a decir de Eduardo Tena, mientras que de la segunda, los planteamientos de la Rectoría “no valen la pena”.

En diciembre de 2024 el Congreso local reformó la Constitución del Estado a iniciativa del Ejecutivo michoacano, para garantizar lo que se denominó como presupuesto pleno a la UMSNH, estableciendo un tope de 4.5% como mínimo del total del presupuesto anual del estado para ser destinado a la Universidad.

Por ello ahora el SUEUM cuestiona que no existan recursos para atender las demandas laborales, y que los recursos se destinen a obras que sólo son prioritarias para la rectora, como lo es la construcción de una alberca en Ciudad Universitaria, en Morelia.

Eduardo Tena recalcó que todas las cláusulas económicas del Contrato Colectivo han sido violentadas, y como ejemplo puso el caso de 180 trabajadores que no han recibido su jubilación, “más todos los que han fallecido, todos nuestros compañeros a los que no les pagan su seguro de vida. Ya es injusto, la semana pasada falleció una compañera sin cobrar su jubilación y sin cobrar el seguro de vida de su hijo”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró esta mañana que la UMSNH cuenta con suficiencia de recursos, “su presupuesto es histórico, creo que es el mayor presupuesto per cápita que ha tenido en su historia, es superior a los cinco mil millones de pesos. El recurso se tiene, el tema es cómo lo asignan o distribuyen ellos”.

El estallamiento de la huelga se da en un contexto de tensión política entre la rectora Yarabi Ávila y el mandatario Alfredo Ramírez en el marco del proceso electoral que se avecina para la renovación de la gubernatura del estado, en donde la primera se ha decantado por un perfil distinto –el senador Raúl Morón Orozco- al que impulsa el bedollismo –Gladyz Butanda Macías, secretaria de Movilidad-, echando mano de la estructura universitaria para apoyarlo.