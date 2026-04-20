Fuerzas de seguridad repelen ataque en Tuxtla Gutiérrez; dos agresores mueren. Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo?

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un operativo de inteligencia desplegado esta mañana en la capital chiapaneca derivó en un intenso enfrentamiento armado en un inmueble que culminó con dos presuntos delincuentes abatidos y dos más lesionados, y el aseguramiento de armas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que la movilización se originó tras ubicar una en domicilio colonia Xamaipak, el cual era utilizada como “casa de seguridad” por un grupo delictivo. En la acción participaron de manera coordinada elementos de la SSP, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

Al arribar al sitio para ejecutar las diligencias correspondientes, las fuerzas de seguridad, aseguró la dependencia, fueron recibidas con disparos de armas de fuego desde el interior de la propiedad. “Ante la agresión directa, el personal operativo repelió el ataque haciendo uso legítimo de la fuerza para salvaguardar su integridad”.

Como resultado del intercambio de disparos, las autoridades confirmaron el siguiente saldo: dos agresores neutralizados (fallecidos en el lugar); dos presuntos delincuentes heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital bajo un estricto esquema de custodia policial.

Tras controlar la situación y asegurar el perímetro, peritos y agentes de investigación ingresaron al inmueble, donde lograron incautar, seis armas largas de alto poder, equipo táctico diversos, además de dos vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, señaló que todo el arsenal, el equipo y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La zona del enfrentamiento permanece bajo resguardo de las autoridades para permitir las labores de peritaje y recolección de indicios por parte de la Fiscalía Chiapas.